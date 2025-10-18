PODCAST CANLI YAYIN

Yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu'nun hakaret davalarından biri düştü!

CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun “kamu görevlisine hakaret” suçundan yargılanacağı dava, önödeme yapmasıyla düşürüldü. Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan İmamoğlu, hakimlik sorgusunda savcılara yönelik sözleri nedeniyle 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı...

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun "hakaret" davalarından biri düştü...

Ekrem İmamoğlu'nun, 23 Mart'ta tutuklanmadan önce hakimlik sorgusunda verdiği ifadede savcılara yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle 'Kamu görevlisine görevinden dolayı zincirleme şekilde hakaret' suçundan 4 yıl 1 aya kadar kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

DAVA DÜŞTÜ
Hakkında hapis cezası ve siyasi yasak talebiyle iddianame düzenlenen İmamoğlu, 22 Ekim'de ilk kez hakim karşısına çıkacaktı. Ancak İmamoğlu'nun avukatlarının, hakaret suçuna ilişkin ön ödeme yapmasıyla birlikte yargılamaya başlanmadan dava düşürüldü.

ÖNÖDEME NEDENİYLE DÜŞÜRÜLDÜ
Gerekçeli kararda şu ifadelere yer verildi:

"Her ne kadar sanık Ekrem İmamoğlu hakkında 'Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' suçundan cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de, sanığın üzerine atılı suçun TCK'nın 75. maddesi uyarınca önödeme kapsamında kaldığı anlaşıldığından, sanığa önödeme ihtaratında bulunulmuştur. Sanığın, mahkememizce yapılan önödeme ihtaratında belirtilen meblağı süresinde maliye veznesine yatırdığı anlaşılmakla, TCK'nın 75/3. maddesi delaletiyle TCK'nın 75/2. maddesi ve CMK'nın 193/2 ile 223/8. maddeleri uyarınca sanık hakkında açılan kamu davasının ön ödeme nedeniyle düşürülmesine, Bu celse duruşma zaptının taraflara tebliğine, Yargılama giderlerinin kamu üzerinde bırakılmasına, Dair, tarafların yokluğunda hükmün gerekçesiyle birlikte tebliğ edildiği tarihten itibaren iki hafta içerisinde mahkememize yazılı dilekçe vermek veya tutanağa geçirilmek koşuluyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle ya da aynı süre içerisinde mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer Asliye Ceza Mahkemesi'ne dilekçe vermek suretiyle, veyahut ceza infaz kurumunda bulunan taraf açısından bulunduğu ceza infaz kurumu müdürlüğüne bu hususta dilekçe verilmesi veya beyanda bulunularak tutanak tutulması suretiyle; İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere (istinaf edilmediği takdirde kararın kesinleşeceği), Cumhuriyet Savcısının katılımıyla, mütalaaya aykırı olarak karar verildi"

