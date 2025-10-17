PODCAST CANLI YAYIN

Yaşı küçük vatan sevgisi büyük! Yağmur altında İstiklal Marşı'nı okudu... Vali tarafından ödüllendirildi

Iğdır’da yağmur altında İstiklal Marşı’nı okuyan ilkokul öğrencisi Ece Doğan, Vali Ercan Turan tarafından altınla ödüllendirildi

Giriş Tarihi:
Yaşı küçük vatan sevgisi büyük! Yağmur altında İstiklal Marşı'nı okudu... Vali tarafından ödüllendirildi

Hafta başında Iğdır genelinde son derece etkili olan yağış nedeniyle İstiklal Marşı, okullarda hoparlör sistemi üzerinden okutuldu. İnönü İlkokulu öğrencilerinden 4. sınıf öğrencisi Zeynep Ece Doğan ise yağmur nedeniyle okula geç kalmasına rağmen okul bahçesinde durarak İstiklal Marşı'na eşlik etti. Marş bitene kadar yerinden ayrılmayan öğrencinin bu davranışı, sosyal medyada ilgi gördü. Görüntüleri izleyen Iğdır Valisi Ercan Turan, Doğan ve ailesini Valilik makamında misafir etti. Vali Turan, gösterdiği milli duyarlılıktan dolayı Zeynep Ece'yi altınla ödüllendirerek tebrik etti. Vali Turan, "Küçük yaşına rağmen sergilediği bu milli duruş hepimize örnek olmuştur. Zeynep Ece'nin davranışı, İstiklal Marşı'na ve değerlerimize duyulan saygının en güzel göstergesidir" dedi.

Zeynep Ece Doğan'ın ailesi ise kızlarıyla gurur duyduklarını belirterek, Vali Turan'a gösterdiği ilgi ve misafirperverlik için teşekkür etti.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | İsrail Lübnan'da 5 şehri bombalıyor!
Paramount Hotel iddialarına kara para soruşturması: Kayyum atandı Cihan Ekşioğlu gözaltına alındı! Listede Sezgin Baran Korkmaz da var
CANLI ANLATIM | İsrail'den Refah Sınır Kapısı açıklaması!
Başkan Erdoğan talimatı verdi! Devlet Denetleme Kurulundan sahte e-İmza olayıyla ilgili inceleme
"Kim Milyoner Olmak İster?"de heyecan dolu anlar: 35 yıllık ayakkabıcı ayak numarası sorusunda dondu kaldı!
Suriye ile SDG entegrasyon için ön mutabakata vardı
Türkiye'de 5G dönemi başlıyor: Mobil internet hızı 10 kat artacak | İşte 10 soruda 5G hakkında merak edilenler
Trump, Putin’le görüştü: Zelenskiy buluşması öncesi dikkat çeken temas
Ankara yükseldi Atina karıştı: “Erdoğan garantör biz dekor olduk"
Domenico Tedesco transferde eski yıldızını Fenerbahçe'ye istedi!
Türkiye dünyada 2.sırada! Nadir Toprak Elementleri nerede kullanılıyor? "Berat Albayrak döneminde ciddi araştırma yapıldı"
ABD-İsrail-İran savaşı yeniden mi başlıyor? Trump Knesset’te B-2’lerle tehdit etti | Tahran-Moskova-Pekin hattında dikkat çeken sevkiyat
Kuzen Esad tutuklandı! Suriye'de Captagon çetesine operasyon
5G ihalesi tamamlandı! Hangi şirket kaç paket aldı? Ne zaman hizmete girecek?
Muharrem İnce'nin algısı boşa düştü! "Çöpten yiyecek toplayan adam" gerçeği ne çıktı
YENİ TORBA YASA YOLDA: Emekli maaş sistemi, ikramiye zammı, 7.200 prim indirimi, esnek çalışma... İşte 8 maddede reform paketi
Laleli'deki döviz bürolarına yapılan operasyondan CHP'nin şaibeli kurultayı çıktı!
CBS News röportajın tamamını yayımladı! Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan İsrail ve SDG hakkında flaş açıklamalar!
Unutulduğunu düşünmüştü... Yabancı Damat’ın Memik Dede’si Arif Erkin Güzelbeyoğlu’nun o sözleri yürekleri sızlattı
O artık minnoş Arda değil koskocaman bir genç! Aliye’nin çocuk yıldızı Ayberk Koçar’ın son hali şaşırttı