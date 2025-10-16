Narin Güran davasında "Nevzat Bahtiyar" gelişmesi! Avukat davadan çekildi: O ses kaydı bardağı taşırdı
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın vahşi şekilde öldürülmesine ilişkin davada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Cinayetle bağlantılı olarak "suç delillerini yok etme" suçundan 4,5 yıl hapis cezası alan Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz, müvekkilini artık savunmayacağını açıkladı. Ali Eryılmaz, sosyal medya hesabından Narin Güran davasına ilişkin yaptığı açıklamada, "vicdani bir sorumlulukla" davadan çekildiğini belirterek sebebini ise sızan ses kaydına bağladı...
