Üniversiteli Büşra cin erkek arkadaşının evinde tabancayla ölü bulundu!

Büşra Cin, erkek arkadaşının evinde tabancayla ölü bulundu. Kriminal raporda, atışın bitişik mesafeden yapıldığı ve silah üzerinde her iki DNA’nın da bulunduğu tespit edildi.

Üniversiteli Büşra cin erkek arkadaşının evinde tabancayla ölü bulundu!
Türkiye'yi kahreden olay, 30 Mart'ta Aydın Nazilli'de yaşandı. Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler son sınıf öğrencisi Büşra Cin (24), erkek arkadaşı Özcan Korkmaz'ın (29) evinde tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.

Şüpheli olayla ilgili tutuklanan Korkmaz "Büşra'yı evde ölü buldum. İntihar etti" dedi. Olayla ilgili Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlandı. İddianamede, Korkmaz hakkında kadına karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

İddianameye eklenen kriminal raporunda, sanığa ait el swap örnekleri ile montta atış artıklarının tespit edildiği, atışın bitişik atış mesafesinden yapıldığı kanaatine varıldığı belirtildi. Başka bir raporda ise olay yerinde ele geçirilen silahın dış yüzeyinden alınan biyolojik örnek üzerinde yapılan DNA incelemesi sonucunda, maktul ve sanığa ait DNA örneği bulunduğu ifade edildi.
'TABANCASI EVDE BULUNDU'

İddianamede, şunlar kaydedildi: "Maktulün yatakta uzanır vaziyette intihar etmiş olması halinde ellerinin vücudunun yanına veya gövdesinin üstüne düşmüş vaziyette olması gerekirken maktul her iki kollarının içe doğru bükülmüş şekilde ellerinin omuza temaslı biçimde, parmakları eklemlerden içe doğru bükülmüş şekilde bulundu. Sanığa ait tabancanın evde bulunması üzerine atılı kasten öldürme suçunu işlediğine dair yeterli şüpheye ulaşıldığı anlaşılmaktadır."
