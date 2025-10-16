Türkiye ABD arasında "Gazze" teması! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Marco Rubio ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Fidan ve Rubio

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre görüşmede, Gazze'deki ateşkesin devamı ve insani yardımların bölgeye kesintisiz biçimde ulaştırılması için atılabilecek adımlar üzerinde duruldu, Şarm el-Şeyh'te imzalanan Niyet Beyanı'nın uygulanmasına ilişkin konular değerlendirildi.

Görüşmede ayrıca, Suriye'deki gelişmeler, İran'ın nükleer programına dair müzakerelerle alakalı konular ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın seyri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.