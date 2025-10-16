PODCAST CANLI YAYIN

Türkiye ABD arasında "Gazze" teması! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Marco Rubio ile görüştü

Türkiye ile ABD arasında kritik bir temas gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüştü. Görüşmede Gazze ateşkesi ele alındı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Türkiye ABD arasında "Gazze" teması! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Marco Rubio ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ANA GÜNDEM GAZZE
Görüşmede, Gazze'deki ateşkesin devamı ve insani yardımların bölgeye kesintisiz biçimde ulaştırılması için atılabilecek adımlar üzerinde duruldu.

Bakan Fidan ve RubioBakan Fidan ve Rubio

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre görüşmede, Gazze'deki ateşkesin devamı ve insani yardımların bölgeye kesintisiz biçimde ulaştırılması için atılabilecek adımlar üzerinde duruldu, Şarm el-Şeyh'te imzalanan Niyet Beyanı'nın uygulanmasına ilişkin konular değerlendirildi.

Görüşmede ayrıca, Suriye'deki gelişmeler, İran'ın nükleer programına dair müzakerelerle alakalı konular ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın seyri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Başkan Erdoğan Gazze’de barış belgesini bizzat okudu: Mısır’da attığımız imza sıradan değilBaşkan Erdoğan Gazze’de barış belgesini bizzat okudu: Mısır’da attığımız imza sıradan değil

MSBden Gazze açıklaması: Göreve hazırız | SGD uyarısı: Entegrasyon kritik!MSBden Gazze açıklaması: Göreve hazırız | SGD uyarısı: Entegrasyon kritik!
Mehmetçik Gazzeye gidecek mi? İşte kurulacak iki güç ve Türkiyenin rolüMehmetçik Gazzeye gidecek mi? İşte kurulacak iki güç ve Türkiyenin rolü

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Paramount Hotel iddialarına kara para soruşturması: Kayyum atandı Cihan Ekşioğlu gözaltına alındı! Listede Sezgin Baran Korkmaz da var
Başkan Erdoğan talimatı verdi! Devlet Denetleme Kurulundan sahte e-İmza olayıyla ilgili inceleme
Türk Telekom
Türkiye'de 5G dönemi başlıyor: Mobil internet hızı 10 kat artacak | İşte 10 soruda 5G hakkında merak edilenler
Domenico Tedesco transferde eski yıldızını Fenerbahçe'ye istedi!
Türkiye dünyada 2.sırada! Nadir Toprak Elementleri nerede kullanılıyor? "Berat Albayrak döneminde ciddi araştırma yapıldı"
Kuzen Esad tutuklandı! Suriye'de Captagon çetesine operasyon
5G ihalesi tamamlandı! Hangi şirket kaç paket aldı? Ne zaman hizmete girecek?
Muharrem İnce'nin algısı boşa düştü! "Çöpten yiyecek toplayan adam" gerçeği ne çıktı
ABD'den düpedüz ırkçılık! Trump yönetiminden sadece beyazlara vize var
YENİ TORBA YASA YOLDA: Emekli maaş sistemi, ikramiye zammı, 7.200 prim indirimi, esnek çalışma... İşte 8 maddede reform paketi
Laleli'deki döviz bürolarına yapılan operasyondan CHP'nin şaibeli kurultayı çıktı!
İlim Yayma Cemiyeti 75 yaşında! Bilal Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı mesajı
CBS News röportajın tamamını yayımladı! Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan İsrail ve SDG hakkında flaş açıklamalar!
Unutulduğunu düşünmüştü... Yabancı Damat’ın Memik Dede’si Arif Erkin Güzelbeyoğlu’nun o sözleri yürekleri sızlattı
MSB'den Gazze açıklaması: Göreve hazırız | SGD uyarısı: Entegrasyon kritik!
Bütçe maratonu başlıyor! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı: Amaç enflasyonu kalıcı olarak tek haneye indirip fiyat istikrarını sağlamak
Narin Güran davasında "Nevzat Bahtiyar" gelişmesi! Avukat davadan çekildi: O ses kaydı bardağı taşırdı
İsrail ateşkesten sonra iş birlikçilerini Gazze’ye saldı: Filistinli gazeteciyi de onlar öldürdü | Hamas infaza başladı
O artık minnoş Arda değil koskocaman bir genç! Aliye’nin çocuk yıldızı Ayberk Koçar’ın son hali şaşırttı