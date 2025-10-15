PODCAST CANLI YAYIN

SON DAKİKA | Trump'ın tehdidine Hamas'tan yanıt: Tüm cenazeler teslim edildi

Son dakika haberi... ABD Başkanı Donald Trump, "Hamas gerekeni yapmazsa askeri operasyon yeniden başlar" tehdidine bulundu. Hamas ise tüm cenazeleri teslim ettiğini açıkladı.

Son dakika haberi... ABD Başkanı Donald Trump, "Hamas gerekeni yapmazsa askeri operasyon yeniden başlar" tehdidine bulundu. Hamas ise "Anlaşmaya bağlı kalarak, elimizdeki tüm canlı esirleri ve ulaşabildiğimiz cenazeleri teslim ettik. Geriye kalan cenazelerin bulunması ve çıkarılması için ise özel ekipman gerekiyor" dedi.
Fotoğraf (takvim.com.tr)Fotoğraf (takvim.com.tr)

GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.

Fotoğraf (takvim.com.tr)Fotoğraf (takvim.com.tr)

Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını konu alan barış zirvesi, Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Başkanı Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda devlet başkanının katılımıyla düzenlenmişti.

