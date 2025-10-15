SON DAKİKA | Trump'ın tehdidine Hamas'tan yanıt: Tüm cenazeler teslim edildi

ABD Başkanı Donald Trump , 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

Fotoğraf (takvim.com.tr)

Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını konu alan barış zirvesi, Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Başkanı Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda devlet başkanının katılımıyla düzenlenmişti.