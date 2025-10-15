PODCAST CANLI YAYIN

Gazze'deki ateşkeste yeni aşama: Refah Sınır Kapısı bugün açılacak!

Son dakika haberi! İsrail'in, Gazze'nin dünyaya açılan kapısı niteliğindeki Gazze-Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın ateşkes anlaşmasına uygun şekilde bugün açacağı bildirildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Gazze'deki ateşkeste yeni aşama: Refah Sınır Kapısı bugün açılacak!

Hamas'ın Gazze'deki İsrailli 4 esirin daha cenazesini gece saatlerinde teslim etmesinin ardından İsrail'in, Gazze'nin dünyaya açılan kapısı niteliğindeki Gazze-Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın ateşkes anlaşmasına uygun şekilde bugün açacağı bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail hükümeti, Hamas'a yönelik bugün uygulayacağını duyurduğu yaptırımları kaldırma kararı aldı.

Refah Sınır Kapısı (AA)Refah Sınır Kapısı (AA)

İNSANİ YARDIMLAR ANLAŞMAYA UYGUN ŞEKİLDE DEVAM EDECEK

İsrail'de siyasi irade, Gazze'nin Mısır'a açılan sınır kapısı Refah'ın planlandığı üzerine bugün açılmasına ve insani yardım girişlerinin anlaşmaya uygun şekilde devam etmesini kararlaştırdı.

Türkiyeden Gazzeye 900 tonluk insani yardım: Gemi yola çıktı! Başkan Erdoğan açıkladı: Geleceği inşa edeceğizTürkiyeden Gazzeye 900 tonluk insani yardım: Gemi yola çıktı! Başkan Erdoğan açıkladı: Geleceği inşa edeceğiz

Hamas'ın gece saatlerinde Gazze Şeridi'ndeki İsrailli ölü esirlerin cenazelerinden 4'ünü daha teslim etmesi ve bugün de aynı şekilde bazı naaşları teslim edecek olmasının İsrail'in kararında etkili olduğu paylaşıldı.

İsrail'in serbest bıraktığı Filistinli esirlerin bir kısmı Gazze'ye ulaştı. (AA)İsrail'in serbest bıraktığı Filistinli esirlerin bir kısmı Gazze'ye ulaştı. (AA)

İSRAİL, REFAH SINIR KAPISI'NI ÇARŞAMBA AÇMAYACAĞINI DUYURMUŞTU

Hamas ile yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail, Gazze Şeridi'ne Mısır üzerinden geçişi sağlayan Refah Sınır Kapısı'nı çarşamba açmayacağını açıklamıştı.

İsrail, Refah Sınır Kapısı'nı açmamasına bahane olarak Hamas'ın elindeki tüm ölü İsrailli esirlerin cenazelerinin teslimindeki gecikmeyi göstermişti.

Hamas, esir takası kapsamında gece saatlerinde Gazze Şeridi'ndeki 4 İsrailli esirin daha cenazesini Kızılhaç'a teslim etmişti. Böylece, ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Hamas, Gazze'deki 28 ölü esirin 8'inin cenazesini teslim etmiş oldu.

İsrail'in, Gazze'de 2 yıl boyunca soykırıma varan saldırıları ve İsrail ordusunun Gazze'nin belirli bölümünde devam eden işgali nedeniyle Hamas'ın bütün cenazelerin yerini tespit etmesinin zor olduğu taraflar arasında ateşkes anlaşmasında kabul edilmişti.

Bu nedenle Gazze'deki İsrailli ölü esirlerin cenazelerinin bulunmasını sağlamak üzere Türkiye, Katar, Mısır ve ABD'den temsilcilerin yer aldığı bir komite kurulması kararlaştırılmıştı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan talimatı verdi! Gazze'ye 500 bin konut yapılacak TOKİ öncü rol oynayacak
Emekliye %13.08 kök zam hesabı: En düşük SSK BAĞ-KUR maaşı için ocakta 2 oran masada! Taban aylık 19 bin TL'yi aşacak
Meteoroloji'den 11 il için sağanak alarmı: İstanbul'da hava resmen buz kesecek! Jet akımları rotayı çevirdi, kutup soğukları cephede
Gürcistan galibiyeti yüzleri güldürdü! Başkan Erdoğan'dan Bizim Çocuklar'a tebrik
CANLI ANLATIM | Gazze anlaşmasında 2. aşama şimdi başlıyor! ABD Başkanı Donald Trump duyurdu
Fenerbahçe’de kadro dışı olayları sonrası sular durulmuyor! Mert Hakan ve Fred son anda kurtuldu
Sabancı ailesinde boşanma depremi! 29 yıl sonra aynı mevsimde buluşamadıkları için boşandılar...
Bizim Çocuklar'dan farklı tarife! Türkiye - Gürcistan: 4-1 | MAÇ SONUCU
Başkan Erdoğan'ın havada resti! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Netanyahu ile aynı kareye girmeyiz
Başkan Erdoğan kiralık konutta yeni dönemi açıkladı: "Planı devlet yapacak"
Son dakika: Yukarı yönlü revize ettiler! IMF Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
Türkiye barış masasında kilit rolde! İngiltere Başbakanı Starmer'dan Gazze ateşkesi açıklaması: Erdoğan sayesinde uygulandı
Fenerbahçe'ye yıldız yağacak! 4 transfer bombası
Türkiye'den Gazze'ye 900 tonluk insani yardım: Gemi yola çıktı! Başkan Erdoğan açıkladı: "Geleceği inşa edeceğiz"
Özgür Özel'in "manda" turu... Brüksel'de Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı hedef aldı tepkiler peş peşe geldi
Başkan Erdoğan'dan Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi dönüşü uçakta önemli açıklamalar
İsrail ateşkesi ihlal etti! Gazze'de Filistinlilere saldırı: Şehitler var | Hamas'tan çağrı
Mehmetçik Gazze'ye gidecek mi? Başkan Erdoğan'dan flaş açıklama
İBB Başkan Vekili Nuri Aslan için istenen ceza belli oldu! Adliyede tehditler savurmuştu
A’dan Z’ye hafızalara kazındı! Esra Ceyhan’ın son hali ortaya çıktı!