Can Holding soruşturmasında flaş gelişme! Ahmet Kırman'a yurt dışı çıkış yasağı

Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden ‘kara para aklama’, ‘kaçakçılık’ ve ‘dolandırıcılık’ suçlarını suç işlemek amacıyla örgüt kurulması iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Şişecam Yönetim Kurulu eski Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kırman hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğu, örgüt aracılığıyla 'nitelikli dolandırıcılık', 'vergi kaçakçılığı', 'kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulması' ve 'suçtan elde edilen gelirlerin aklanması' suçlarının işlendiği iddiasına yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

AHMET KIRMAN'A YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI
Soruşturma kapsamında Şişecam Yönetim Kurulu eski Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kırman hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri verildi.

