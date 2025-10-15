Başkan Erdoğan: “Barış iradesi tarihe geçti”

Başkan Recep Tayyip erdoğan, "Barış Zirvesi" için bulunduğu mısır ziyareti dönüşünde gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, filistin meselesine dair varılan mutabakatın tarihi bir anlam taşıdığını vurguladı.

Erdoğan, "Attığımız bu imzalar sıradan değil. bu imzalarla da artık bu barış iradesi tarihin kayıtlarına girmiş durumda. bu ateşkesin korunması konusunda kararlıyız." ifadelerini kullandı.

'FİLİSTİN DEVLETİ KURULMALI'



Erdoğan, varılan mutabakatın özü itibarıyla bir ateşkes düzenlemesi olduğunu belirterek, "Bize göre Filistin davasının yegane çözümü, 1967 sınırları temelinde başkenti doğu kudüs olan, bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulmasıdır. Türkiye olarak bunun için çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Önümüzde çetin bir süreç var. Evvela İsrail hükümetinin verdiği sözleri tutması temin edilmelidir." dedi.

Erdoğan ayrıca, "Bu konuda Amerika başta olmak üzere İsrail üzerinde etki sahibi aktörlerin gerekeni yapmaya devam edeceklerine inanıyorum." diye konuştu.

'GAZZE İÇİN 10 BİN ÇADIR'



Gazze'deki insani duruma da değinen Başkan Erdoğan, "Gazze devasa bir enkaz yığınına dönmüş durumda. ortada ev yok, hastane yok, okul yok. Neredeyse ayakta kalan bina yok. Türkiye, 102 bin tonla Gazze'ye en fazla insani yardım gönderen ülkelerden biri. Oraya bütün engellemelere rağmen AFAD'ımızla 10 bin civarında çadırı depolamış durumdayız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Gazze'nin yeniden imarının son derece önemli olduğuna dikkat çekerek, "Kış gelmeden Gazzelilerin barınma ihtiyaçlarını gidermek için canla başla çalışacağız. Arkadaşlarımıza 'Elimizdeki mevcut konteynerleri gerekirse bölgeye sevk edelim' dedim. bu kış mevsiminde bu konteynerlerle onları çok daha farklı bir imkana kavuşturmuş olalım diye düşünüyoruz." dedi.



'TRUMP İLE GÖRÜŞMELERİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ'



Başkan Erdoğan, sürecin uluslararası düzeyde yakından izleneceğini belirterek, "Bu işin birinci derecede takipçisi sayın Trump olacak. Bu süreçte bana ne düşüyorsa telefonla irtibatlarımızı kuralım ve telefon diplomasimizi ihmal etmeyelim. görüşmelerimizi her seviyede sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.