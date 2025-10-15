Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Konut ve kira fiyatları düşecek: İşte ilk kazmanın vurulacağı tarih

TOKİ konutları (AA) KONUT VE KİRA FİYATLARI DÜŞECEK Projede ilk kazmanın 2026'nın ilk çeyreğinde vurulacağını belirten Erdem, "Hem konut fiyatlarında hem de kirada mesela arz sorunuydu. Yani bir şey azalırsa fiyatı artıyor. Devlet, konut üretecek. Ürettiği konutu satmayacak, kiralayacak. Bu kira bedellerini devlet kendisi belirleyecek. Etraftaki evlerin fiyatları da aşağı düşecek. Böyle projeler dünyanın bazı yerlerinde de uygulanıyor." dedi.

TOKİ konutları (AA)

PROJE İÇİN İLK KAZMA 2026'NIN İLK ÇEYREĞİNDE VURULACAK



Bu hamlenin konut ve kira fiyatlarını düşüreceğini ifade eden Erdem, "Sayın Cumhurbaşkanı detaylarını ay sonunda açıklayacağını söyledi. Bunun bir başka ayağı da 500 bin sosyal konut yapılması, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi. 11 ilde 350 bin konutu 2 senede bitirdik. Altyapısı, üstyapısıyla teslim ediliyor. 500 bin konut hamlesi de bu ay sonunda açıklanacak, o da konut fiyatları ve kiraları düşürecek hamle. Bu konutlarda ilk kez ev sahibi olacak insanlara öncelikle verilecek. 2026'ın ilk çeyreğinde kazma vurulacak. Yaza kadar bir kısmı tamamlanır." değerlendirmesinde bulundu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN





