Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Konut ve kira fiyatları düşecek: İşte ilk kazmanın vurulacağı tarih

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kira fiyatlarıyla ilgili verdiği müjdenin detaylarını A Haber canlı yayınında Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem açıkladı. Projenin konut ve kira fiyatların düşüreceğini bildiren Erdem, ilk kazmanın vurulacağı tarihi de duyurdu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde 14 Ekim'de düzenlenen AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı Eğitim Programı'nda kiralık konutta yeni bir dönem başlattıklarını duyurdu.

Kira sorununda devlet devrede

PLANLAMAYI DEVLET YAPACAK

Başkan Erdoğan, "Bundan böyle kira konusunda işin planlamasını devlet yapacak. Yani vatandaş gelsin kendisi kiraya versin ve yüksek kiralarla orada vatandaşı sömürsün bunlara fırsat vermeyip, devlet bu sosyal konutları kiraya verip, ucuz kiralama sürecini başlatacağız. Ekim ayı sonunda inşallah projemizin detaylarını milletimizle paylaşacağız." dedi.

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı Eğitim Programı'na katılarak konuşma yaptı. (AA)Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı Eğitim Programı'na katılarak konuşma yaptı. (AA)



81 ilde toplam 500 bin sosyal konut inşa edeceklerini bildiren Erdoğan, "Bunlara frsat vermeyip, devlet bu sosyal konutları kendisi kiraya verip, inşallah samimi olarak ucuz kiralama sürecini başlatacağız." ifadelerini kullandı.

TOKİ konutları (AA)TOKİ konutları (AA)

DETAYLARI FARUK ERDEM AÇIKLADI

Başkan Erdoğan'ın ucuz kiralık konut açıklamasının detaylarını Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem canlı yayında açıkladı.

TOKİ konutları (AA)TOKİ konutları (AA)

KONUT VE KİRA FİYATLARI DÜŞECEK

Projede ilk kazmanın 2026'nın ilk çeyreğinde vurulacağını belirten Erdem, "Hem konut fiyatlarında hem de kirada mesela arz sorunuydu. Yani bir şey azalırsa fiyatı artıyor. Devlet, konut üretecek. Ürettiği konutu satmayacak, kiralayacak. Bu kira bedellerini devlet kendisi belirleyecek. Etraftaki evlerin fiyatları da aşağı düşecek. Böyle projeler dünyanın bazı yerlerinde de uygulanıyor." dedi.

TOKİ konutları (AA)TOKİ konutları (AA)

PROJE İÇİN İLK KAZMA 2026'NIN İLK ÇEYREĞİNDE VURULACAK

Bu hamlenin konut ve kira fiyatlarını düşüreceğini ifade eden Erdem, "Sayın Cumhurbaşkanı detaylarını ay sonunda açıklayacağını söyledi. Bunun bir başka ayağı da 500 bin sosyal konut yapılması, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi. 11 ilde 350 bin konutu 2 senede bitirdik. Altyapısı, üstyapısıyla teslim ediliyor. 500 bin konut hamlesi de bu ay sonunda açıklanacak, o da konut fiyatları ve kiraları düşürecek hamle. Bu konutlarda ilk kez ev sahibi olacak insanlara öncelikle verilecek. 2026'ın ilk çeyreğinde kazma vurulacak. Yaza kadar bir kısmı tamamlanır." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Erdoğan kiralık konutta yeni dönemi açıkladı: Planı devlet yapacakBaşkan Erdoğan kiralık konutta yeni dönemi açıkladı: Planı devlet yapacak

