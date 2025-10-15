Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Konut ve kira fiyatları düşecek: İşte ilk kazmanın vurulacağı tarih

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde 14 Ekim'de düzenlenen AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı Eğitim Programı'nda kiralık konutta yeni bir dönem başlattıklarını duyurdu.
Kira sorununda devlet devrede
PLANLAMAYI DEVLET YAPACAK
Başkan Erdoğan, "Bundan böyle kira konusunda işin planlamasını devlet yapacak. Yani vatandaş gelsin kendisi kiraya versin ve yüksek kiralarla orada vatandaşı sömürsün bunlara fırsat vermeyip, devlet bu sosyal konutları kiraya verip, ucuz kiralama sürecini başlatacağız. Ekim ayı sonunda inşallah projemizin detaylarını milletimizle paylaşacağız." dedi.
81 ilde toplam 500 bin sosyal konut inşa edeceklerini bildiren Erdoğan, "Bunlara frsat vermeyip, devlet bu sosyal konutları kendisi kiraya verip, inşallah samimi olarak ucuz kiralama sürecini başlatacağız." ifadelerini kullandı.
DETAYLARI FARUK ERDEM AÇIKLADI
Başkan Erdoğan'ın ucuz kiralık konut açıklamasının detaylarını Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem canlı yayında açıkladı.