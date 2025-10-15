9 ilde siber çetelere operasyon: 27 şüpheli tutuklandı

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı (Ekran görüntüsü)



Bakan Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Siber Suçlarla Mücadele kapsamında Jandarmamız hesaplarında 200 Milyon TL işlem hacmi bulunan 61 şüpheliyi yakaladı.







9 ilde siber çetelere operasyon:

9 il merkezli "Nitelikli Dolandırıcılık ve Bilişim Sistemine Girme" suçlarına yönelik Jandarmamız tarafından son 10 gündür devam eden operasyonlarımızda,

27 şüpheli TUTUKLANDI.

17'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.