İBB Başkan Vekili Nuri Aslan için istenen ceza belli oldu! Adliyede tehditler savurmuştu

CHP'li Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İBB Başkan Vekili olarak görev yapan Nuri Aslan hakkında iddianame hazırlandı. Nuri Aslan'a "Görevi yaptırmamak için direnme" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında 3 yıla kadar hapis talep edildi.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanvekili Nursi Aslan hakkında "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan yürütülen soruşturma tamamlandı.

İBB'ye yönelik 4. dalga operasyonu kapsamında gözaltına alınanlara destek olmak amacıyla İstanbul Adliyesi'ne giden Aslan, hakimlik koridoruna alınmayınca "Yakarım burayı, istifa ederim" sözleriyle tepki göstermişti. Savcılık, Aslan hakkında 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklanmasının ardından İBB Başkanvekili görevini yapan Nuri Aslan mayıs ayında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda skandal bir olaya imza attı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturmanın mayıs ayında düzenlenen 4. dalga operasyonunda, aralarında KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, Altan Gözcü, Bülent Yılmaz, Murat Erenler, Nezahat Kurt, Ogün Soytekin ve Serpil Altıntaş'ın da bulunduğu 25 kişi tutuklanmıştı.

Mahkeme kararının açıklanmasına dakikalar kala adliyeye giden İBB Başkanvekili Nuri Aslan, içeriden bilgi almak isteyince güvenlik bariyerine takıldı. Engellenince sinirlerine hakim olamayan Aslan, görevlilere bağırarak "Benim deli damarımı attırmayın! Yakarım ortalığı, istifa ederim!" sözleriyle tehditler savurdu.

O anlar kameralara da yansırken, çevredeki güvenlik görevlileri ve adliye personeli olayın büyümemesi için araya girdi.

Yaşanan gerginliğin ardından, Nuri Aslan hakkında "görevi yaptırmamak için direnme" suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.

