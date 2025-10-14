İBB Başkan Vekili Nuri Aslan için istenen ceza belli oldu! Adliyede tehditler savurmuştu

O anlar kameralara da yansırken, çevredeki güvenlik görevlileri ve adliye personeli olayın büyümemesi için araya girdi.

SKANDAL SONRASI SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Yaşanan gerginliğin ardından, Nuri Aslan hakkında "görevi yaptırmamak için direnme" suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.