Siber suçlarla mücadele kapsamında 274 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele kapsamında 5 günde 274 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Operasyonlar sonucu, 10 soğuk cüzdan ile piyasa değeri yaklaşık 73 milyon lira olan 7 araç ile 7 tapuya el konuldu.Milletimizin yanındayız, sizler için bu suç şebekeleriyle mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Daha dikkatli olalım" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından siber suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonun ayrıntılarını paylaştı.

274 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bakan Yerlikaya NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, 25 il merkezli "yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda, 59 şüphelinin tutuklandığını, 123'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını ve diğerlerinin işlemlerinin devam ettiğini kaydetti.

Bakan Yerlikaya: ''5 günde 274 şüpheli yakalandı''

"Siber suçlarla mücadele kapsamında 5 gündür süren operasyonlarda 274 şüpheliyi yakaladık." ifadesini kullanan Yerlikaya, şüphelilerin, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı para nakline aracılık ettikleri ve reklamını yaptıkları, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, "oto yedek parça, araç satışı, kiralık bungalov, yatırım ortaklığı" temalarını kullanarak vatandaşları dolandırdıkları ve vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak, haksız kazanç elde ettiklerinin tespit edildiğini bildirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yerlikaya, EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucunda Adana, Yalova, Ardahan, Karabük, Gümüşhane, Bursa, Aydın, Ordu, Mersin, Antalya, Kırıkkale, Bitlis, Diyarbakır, Erzurum, Niğde, Gaziantep, Hakkari, Kahramanmaraş, Bolu, Balıkesir, Nevşehir, Tunceli, İstanbul, Ankara ve Batman'daki operasyonlarda yakalanan şüphelilerin savcılıklarca haklarında soruşturma başlatıldığını kaydetti.

"DAHA DİKKATLİ OLALIM"

Bakan Yerlikaya operasyona ilişkin ayrıntıları şu ifadelerle paylaştı:

Operasyonlar sonucu, 10 soğuk cüzdan ile piyasa değeri yaklaşık 73 milyon lira olan 7 araç ile 7 tapuya el konuldu. Bilişim sistemlerini, sosyal medyayı kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapmaya çalışanların kara vatanda olduğu gibi siber vatanda da sanal devriyelerimizle peşindeyiz. Milletimizin yanındayız, sizler için bu suç şebekeleriyle mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Daha dikkatli olalım. Şüphelendiğiniz bir durumda hemen 112 Acil Çağrı Servisini arayalım. Biz gereğini yaparız.

