Siber suçlarla mücadele kapsamında 274 şüpheli gözaltına alındı

25 ilde siber suç operasyonu: 274 şüpheli yakalandı (Takvim.com.tr)

"DAHA DİKKATLİ OLALIM"

Bakan Yerlikaya operasyona ilişkin ayrıntıları şu ifadelerle paylaştı:

Operasyonlar sonucu, 10 soğuk cüzdan ile piyasa değeri yaklaşık 73 milyon lira olan 7 araç ile 7 tapuya el konuldu. Bilişim sistemlerini, sosyal medyayı kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapmaya çalışanların kara vatanda olduğu gibi siber vatanda da sanal devriyelerimizle peşindeyiz. Milletimizin yanındayız, sizler için bu suç şebekeleriyle mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Daha dikkatli olalım. Şüphelendiğiniz bir durumda hemen 112 Acil Çağrı Servisini arayalım. Biz gereğini yaparız.