Bursa'da bir önceki dönem Nilüfer ilçesi Belediye Başkanı olan Turgay Erdem'in de arasında bulunduğu 21 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nilüfer ilçesi Belediye Başkanı olan CHP'li Turgay Erdem (Takvim.com.tr) Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma', 'Rüşvet' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 23 şüpheliye yönelik 10 ekimde operasyon düzenlendi.