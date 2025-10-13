PODCAST CANLI YAYIN

Bursa'da bir önceki dönem Nilüfer ilçesi Belediye Başkanı olan CHP'li Turgay Erdem'in de arasında bulunduğu 21 kişinin, "rüşvet, suç örgütü kurma, suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama" gibi suçlardan gözaltına alındığı soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bursa'da bir önceki dönem Nilüfer ilçesi Belediye Başkanı olan Turgay Erdem'in de arasında bulunduğu 21 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma', 'Rüşvet' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 23 şüpheliye yönelik 10 ekimde operasyon düzenlendi.

Bursa merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, aralarında eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile eşi Zeynep Terzioğlu Erdem'in de bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı.

2 kişinin yurt dışında olduğu tespit edildi. Şüphelilere ait 24 ikamet ve 8 şirket adresi ile 12 araçta arama yapıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan, Turgay Erdem'in de aralarında olduğu şüpheliler bu sabah adliyeye sevk edildi.

