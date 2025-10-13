Borsa manipülasyonu itirafı: 40 günde yüzde 596 kazanç sağladılar

İstanbul merkezli operasyonda tutuklanan borsa manipülatörü Onur Yılmaz ve ekibinden iki isim itirafçı oldu. Soruşturmaya göre, şebeke “Marka” hisselerinde manipülasyon yaparak 73 milyon lira kazanç elde etti. Marka Holding Başkanı Mine Tozlu Biçer ise iddiaları “iftira” olarak nitelendirdi.

Borsa manipülatörü Onur Yılmaz ve ekibine yönelik geçtiğimiz nisan ayında İstanbul merkezli operasyon düzenlendi. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve piyasa dolandırıcılığı" suçlarından Yılmaz'ın da arasında olduğu 15 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Örgüt lideri olan Onur Yılmaz'ın (32) ve örgüt üyesi Murat Güler'in soruşturma kapsamında itirafçı olduğu ortaya çıktı.

Yılmaz ve ekibinin borsada işlem gören Marka Yatırım Holding Anonim şirketine ait "Marka" hissesinde manipülasyon yaparak hisse fiyatını40 günde yüzde 596 yükseltti. Şebeke 73 milyon 217 bin liralık bir menfaat elde etti. Marka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mine Tozlu Biçer ise ifadesinde iddialar için "iftira" dedi.