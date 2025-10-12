Taksim’deki Nostaljik tramvayda yangın paniği

Taksim Meydanı ile Beyoğlu Tünel arasında sefer yapan nostaljik tramvayda kısa devre nedeniyle yangın çıktı.

Vatman Y.B'nin kullandığı tramvayın elektrik bölümünde çıkan yangın sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tramvay sürücüsü, yangın tüpüyle alevlere müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de tramvayda inceleme yaptı. Yangında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, tramvay kontrollerin ardından garaja çekildi.