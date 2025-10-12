PODCAST CANLI YAYIN

Taksim’deki Nostaljik tramvayda yangın paniği

Taksim’de nostaljik tramvayın elektrik bölümünde kısa devre nedeniyle çıkan yangın, sürücünün yangın tüpüyle yaptığı hızlı müdahaleyle kısa sürede söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Giriş Tarihi:
Taksim Meydanı ile Beyoğlu Tünel arasında sefer yapan nostaljik tramvayda kısa devre nedeniyle yangın çıktı.

Vatman Y.B'nin kullandığı tramvayın elektrik bölümünde çıkan yangın sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tramvay sürücüsü, yangın tüpüyle alevlere müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de tramvayda inceleme yaptı. Yangında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, tramvay kontrollerin ardından garaja çekildi.

