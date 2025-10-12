Siyonistlerin Arz-ı Mev'ud yalanına karşı tarihi gerçekler: Türkler Filistin'i 8 asır yönetti!

İsrail ile Hamas arasında varılan Gazze'deki ateşkes ve esir değişimi anlaşması sonrası gözler bir kez daha tarihi gerçeklere çevrildi.
TSK HER TÜRLÜ GÖREVE HAZIR
Yapılan anlaşma gereği Gazze'deki görev gücünde Türk askerinin olması beklenirken MSB, "Barışın tesisi ve korunmasında tecrübe sahibi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz kendisine tevdi edilecek her türlü göreve hazırdır." açıklamasında bulundu.
Filistin ve Gazze'deki yönetimlerin tarihini köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Erhan Afyoncu, bölgedeki Türk hakimiyetinin tüm devletlerden daha fazla olduğunu bildirdi. Afyoncu, "Tarih boyunca birçok çatışmaya sahne olan Filistin'de Müslümanlar, Yahudiler ve Hıristiyanlar Osmanlı hâkimiyetindeki 401 yıl boyunca Türk bayrağı altındayken huzur ve adalet içerisinde yaşadılar. 19. yüzyılda Batılı güçler bölgeye el atınca Filistin ve Ortadoğu'daki diğer bölgelerde kaos başladı. 1917'de bölgenin İngilizler tarafından işgaliyle de kan ve gözyaşı dönemi başladı." ifadelerini kullandı.
İşte Afyoncu'nun bugünkü yazısı:
Kısa bir süre önce Netanyahu'nun Silvan (Siloam) Kitabesi'ni Türkiye'den istemesi gündeme gelmişti. Bu kitabe, siyonist ideolojiye tarihi meşruiyet kazandırmak için kullanılmak isteniyor. Tarihi bilgileri tahrif ederek kurgulanmış geçmişten, geleceği inşa etmek istiyorlar. Ancak tarihi gerçeklere göre Yahudilerin Filistin ve Kudüs hâkimiyeti çok uzun olmamıştır.
KATLİAMDAN HUZURA
Yahudiler, Hazreti Davud (MÖ 1010-970) ve Hazreti Süleyman (MÖ 970-931) zamanında en kuvvetli dönemlerini yaşadıktan sonra iç çekişmeler yüzünden ikiye bölündüler. Güneydeki devleti Asurlular, kuzeydekini de Babilliler ortadan kaldırdı. Babilliler, Milattan Önce 6. yüzyılda Yahudileri Babil'e sürdüler. Daha sonra Pers Krallığı'nın desteğini alan Yahudiler, Kudüs'e dönüp yıkılmış olan Süleyman Mabedi'ni yeniden ibadete açtılar.
Yahudi toprakları bir müddet sonra dünyanın ilk imparatorluğu olan Roma'nın hâkimiyeti altına girdi. Romalılar, Milattan Sonra 70'te Yahudileri Kudüs'ten sürüp Süleyman Mabedi'ni yıktılar. Yahudiler, Kudüs'e ancak 638'de Hz. Ömer'in şehri fethinden sonra girebildiler. Babilliler ve Romalılar tarafından tahrip edilen Kudüs, Hz. Ömer'in ihya ederek kutsiyet kazandırdığı bir şehir oldu. Kudüslüler de huzur ve adalete kavuştu.
TÜRKLERLE İLK TANIŞMA
Filistin, Mısır'da kurulan bir Türk devleti olan Tolunoğulları (868-905) zamanında Türklerle tanıştı. Mısır'da Tolunoğulları hanedanını kuran Ahmed bin Tolun, 878'de Filistin'i alınca Tolunoğulları'nın eline geçen Kudüs 27 yıl Kahire merkezli Türk devletinin idaresinde kaldı. 905-935 yılları arasında Abbasi hâkimiyetindeydi. 935-969 yılları arasında ise Muhammed bin Tuğç tarafından kurulan bir başka Türk devleti olan İhşidiler'in nüfuzu altına girdi.