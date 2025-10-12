Siyonistlerin Arz-ı Mev'ud yalanına karşı tarihi gerçekler: Türkler Filistin'i 8 asır yönetti!

İsrail ile Hamas arasında varılan Gazze 'deki ateşkes ve esir değişimi anlaşması sonrası gözler bir kez daha tarihi gerçeklere çevrildi. TSK HER TÜRLÜ GÖREVE HAZIR Yapılan anlaşma gereği Gazze'deki görev gücünde Türk askerinin olması beklenirken MSB, "Barışın tesisi ve korunmasında tecrübe sahibi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz kendisine tevdi edilecek her türlü göreve hazırdır." açıklamasında bulundu.

Kudüs Sancağı'nda görevli Osmanlı askerleri (Takvim.com.tr)





Filistin ve Gazze'deki yönetimlerin tarihini köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Erhan Afyoncu, bölgedeki Türk hakimiyetinin tüm devletlerden daha fazla olduğunu bildirdi. Afyoncu, "Tarih boyunca birçok çatışmaya sahne olan Filistin'de Müslümanlar, Yahudiler ve Hıristiyanlar Osmanlı hâkimiyetindeki 401 yıl boyunca Türk bayrağı altındayken huzur ve adalet içerisinde yaşadılar. 19. yüzyılda Batılı güçler bölgeye el atınca Filistin ve Ortadoğu'daki diğer bölgelerde kaos başladı. 1917'de bölgenin İngilizler tarafından işgaliyle de kan ve gözyaşı dönemi başladı." ifadelerini kullandı.



İşte Afyoncu'nun bugünkü yazısı:

Kısa bir süre önce Netanyahu'nun Silvan (Siloam) Kitabesi'ni Türkiye'den istemesi gündeme gelmişti. Bu kitabe, siyonist ideolojiye tarihi meşruiyet kazandırmak için kullanılmak isteniyor. Tarihi bilgileri tahrif ederek kurgulanmış geçmişten, geleceği inşa etmek istiyorlar. Ancak tarihi gerçeklere göre Yahudilerin Filistin ve Kudüs hâkimiyeti çok uzun olmamıştır.