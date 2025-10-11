Eşini hastanede katletti! Mahkemede inkar etti...

PODCAST CANLI YAYIN

Atilla Ayıntaplı, eski eşi Eser Karaca’yı çalıştığı hastanede pompalı tüfekle katletti. İfadesinde, “Hastanenin etrafında gezdi diyorlar. Kendimi görebilir miyim kamerada? İspatlasınlar” dedi. Fotoğrafı inkâr etti, ağırlaştırılmış müebbet yedi

Giriş Tarihi:
Acı olay, 21 Mayıs 2025'te Kahramanmaraş'ta yaşandı. Atilla Ayıntaplı (44), boşandığı Eser Karaca'yı (42), kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı gün çalıştığı hastanede pompalı tüfekle hayattan kopardı. Katil zanlısı Atilla Ayıntaplı, tutuklandı.

'KATİLE İNDİRİM YOK'
Kahramanmaraş 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına Atilla Ayıntaplı ifadesinde, "Benim çocuğumu göstermiş olsaydı, olaylar bu aşamaya kadar gelmezdi. Devlet bana bir kağıt vermişse ve bu kağıtta da benim çocuğumu görebileceğim yazıyorsa kralı bunu engelleyemez. Hastanenin etrafında gezdi diyorlar. Kendimi görebilir miyim kamerada? İspatlasınlar. Beraat ve tahliyemi talep ediyorum" dedi. Mahkeme heyeti, Atilla Ayıntaplı'yı 'Boşandığı eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbede, Ç.A.'ya yönelik de 'Silahla tehdit' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığa, dosyadaki somut deliller ve geçmiş sabıka kaydı nedeniyle cezalarda indirim uygulamadı.

