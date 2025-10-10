PODCAST CANLI YAYIN

Yardım meleği’nin maskesi düştü: Evinden külçe altın çıktı

Marmaris Sosyal Yardımlaşma Vakfı’nda yaşlı ve yardıma muhtaç vatandaşlara ait ödeneklerin yatırılmadığı ortaya çıktı. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında jandarmanın üç ay süren takibi sonrası düzenlenen operasyonda, 17 yıldır vakıf müdürlüğünü yapan ve çevresinde “yardım meleği” olarak bilinen E.K.Ç. ile iki personel, nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklandı.

Giriş Tarihi:
Yardım meleği’nin maskesi düştü: Evinden külçe altın çıktı

Marmaris Kaymakamlığı'na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nda, yaşlı ve yardıma muhtaç vatandaşlara ödenmesi gereken maaşların uzun süredir yatırılmadığı ortaya çıktı. Kaymakamlığın şüphesi üzerine Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri şüphelileri üç ay boyunca teknik ve fiziki takibe aldı.

MAĞDURLAR ARTINCA OPERASYON GELDİ

Yapılan incelemede, sahte evrak düzenlenerek ihtiyaç sahiplerine ait ödeneklerin hesaplara aktarılmadığı ve organize şekilde paraların zimmete geçirildiği tespit edildi. Çok sayıda mağdurun ortaya çıkmasının ardından vakfa operasyon düzenlendi.

SÖZDE YARDIM MELEĞİNİN EVİNDEN KÜLÇE ALTIN ÇIKTI

Operasyonda, 17 yıldır görev yapan ve çevresinde "yardım meleği" olarak bilinen Vakıf Müdürü E.K.Ç. ile personeller S.G.M. ve A.K. gözaltına alındı. Müdürün evinde yapılan aramalarda 400 bin lirayı aşkın nakit para ve külçe altın ele geçirildi.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifade veren sanıklar, görevi ihmal ettiklerini kabul ederken, paraların kendilerinde olmadığını öne sürdü. Mahkeme, üç şüpheliyi nitelikli dolandırıcılık suçundan tutukladı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İfadeleri tamamlanan 3 şüpheli, zimmet ve dolandırıcılık suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'Yardım meleği'nin evinden 330 gram külçe altın ve 400 bin TL'yi aşkın para ele geçirildi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan baba ocağı Rize'de İsrail'e uyarı: Tekrarı olursa bedeli olur!
Serdar Öktem cinayetinde flaş gelişme: Tüm ifadelere Takvim.com.tr ulaştı! İntikam sözü dosyaya girdi: Daltonlar çetesinin kilit ismi talimatlar ondan
Takas Bank
ABD’de askeri tesiste patlama: Ölü ve yaralılar var
AK Parti itiraz etmişti! CHP'nin hile karıştırdığı Bayrampaşa Belediyesi Başkanvekilliği seçimi iptal edildi
Serdar Öktem suikastının perde arkası: Hedeflerine ulaşamadılar intikam için avukatı seçtiler!
Borsa İstanbul
CANLI | Ateşkes yürürlükte! İsrail çekildi Gazze'ye dönüş başladı
Gazze'deki ateşkes sonrası Filistinliler kuzeydeki evlerine dönmeye başladı
Baklava kutusundaki rüşvette şok detaylar ortaya çıktı: CHP'li Mehmet Engin Tüter'den "boşluğuma geldi" savunması!
İşte Gazze'de ateşkesi sağlayan metin! Türkiye detayı: Görev gücü oluşturulacak
CHP'li Mehmet Ali Orpak'tan skandal: İçki fotoğrafıyla "hayırlı cumalar" mesajı paylaştı
Trump’ın Nobel rüyası sona erdi! Ödül Venezuela’ya gitti
CHP'li eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile birlikte 21 şüpheli gözaltına alındı
İsrail'in işgal tankları Gazze'den çekiliyor! İlk görüntüler geldi... Bundan sonra ne olacak, plan nasıl işleyecek?
Son dakika! MSB'den Gazze açıklaması: "Türk Silahlı Kuvvetleri her türlü göreve hazırdır"
"Altın" soru: Kapalıçarşı’da manipülasyon mu var? Fiyatlar fırladı makas açıldı!
Türkiye "şah" dedi! Siyonistlerden Gazze'de ateşkes itirafı: Müslümanların lideri Erdoğan! Kazanan Türkiye
CHP'li Afyonkarahisar Belediyesi’nde para valizlerle taşındı: İmar rantı “gölge başkan” eliyle paylaştırıldı
Bizim Aile’nin Ferdi’si Cengiz Nezir bakın şimdi ne halde! Meğer oyunculuğu bıraktıktan sonra...