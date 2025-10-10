Yardım meleği’nin maskesi düştü: Evinden külçe altın çıktı

Marmaris Kaymakamlığı'na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nda, yaşlı ve yardıma muhtaç vatandaşlara ödenmesi gereken maaşların uzun süredir yatırılmadığı ortaya çıktı. Kaymakamlığın şüphesi üzerine Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri şüphelileri üç ay boyunca teknik ve fiziki takibe aldı.

MAĞDURLAR ARTINCA OPERASYON GELDİ Yapılan incelemede, sahte evrak düzenlenerek ihtiyaç sahiplerine ait ödeneklerin hesaplara aktarılmadığı ve organize şekilde paraların zimmete geçirildiği tespit edildi. Çok sayıda mağdurun ortaya çıkmasının ardından vakfa operasyon düzenlendi.