Çocuk suçlarıyla ilgili yeni yasayı TAKVİM açıklıyor! Çeteler yandı | İşte yeni "Minguzzi" yasası

Mattia Ahmet Minguzzi , Hakan Çakır ve Fatih Acacı cinayeti sonrası 'suça sürüklenen çocuk' kavramı Türkiye 'nin gündemine yerleşti. Suça sürüklenen çocuklar konusunda ilgili bakanlıklar ve AK Parti tarafından yapılan hazırlıkların detayları ortaya çıkmaya başladı. Düzenlemede öne çıkanlar şöyle: Çeteler yandı (Takvim.com.tr)

Suça sürüklenen çocuklarla ilgili taslakta alternatifli öneriler yer alıyor. Üzerinden durulan formül, çocuklara verilen cezanın artırılması yerine rehabilitasyona ağırlık verilmesi. Yeni yasa ile birlikte çocuklar değil, çetelere verilen cezalar arttırılacak. Çocukları kullanan çetelere örgütlü suç kapsamında verilen cezalar bir kat artırımlı uygulanacak. Çeteler yandı (Takvim.com.tr)

Adam öldürmede ise çocuklara verilecek cezalarda bir artış yapılması üzerinde duruluyor. Ayrıca bu suçu işleyen çocuklar kapalı cezaevine alınacak.



Çocuk suçlarında ilk kez farklı bir karar alındı. Yeni yasada hakimlerin taktir yetkisi daha da güçlenecek.



Çeteler yandı (Takvim.com.tr)

Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile AK Parti hukukçularının katıldığı toplantılarda suça sürüklenen çocukların profili de ortaya konuldu. Çoğunluğu dağılmış ailelerden geliyor.



Çocuk ilk suçunu işlediğinde geçmişte olduğu gibi sadece arşiv kaydı alınmakla yetinilmeyecek. Çocuklar rehabilitasyona tabi tutulacak.

Çocukların çetelerin eline düşmemesi için sert tedbirler alınacak.



Suça karışan çocuklar takibe alınıp adım adım izlenecek.



İlk suçunu işleyen çocukların aileleri sorumluluk alacak