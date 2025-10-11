7 ayda 38 kilo verdi

Malatya'da fazla kiloları nedeniyle günlük yaşamında zorluk yaşayan Samet Güler, eşi v'in yönlendirmesiyle diyetisyene gitti. Kendisine söylenen her öneriyi dikkatlice yerine getirdi. Kişiye özel beslenme programını eksiksiz uygulayan Güler, 7 ayda 38 kilo vermeyi başardı. 143 kilodan 105 kiloya düşen Güler, hedefinin 85 kilo olduğunu söyledi. Güler, o dönemde eşinin çocuğunu dahi kucağına alamadığını belirterek, "Zor günler geçirdik. Kendisine hep 'beni dul mu bırakacaksın' diye serzenişte bulundum. Şimdi o günleri geride bıraktık. İnşallah hedefimize de ulaşacağız" diye konuştu.