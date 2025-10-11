Öktem cinayetinde intikam itiirafı

İstanbul Şişli'de uzun namlulu silahlarla kurşun yağmuruna tutulan Avukat Serdar Öktem'i öldüren şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı. Şüpheliler ifadesinde suikasti İspanya'da öldürülen Daltonlar çetesi lideri Caner Koçer'in intikamını almak için gerçekleştirdiklerini anlattı. Olayda kullanılan aracın şoförü Semih A. olaydan 7 gün önce Alican Ç.'den telefon aldığını söyleyen belirterek, "Bana, 'beni tanıyor musun? Ben Daltonların başı Alican Ç.' dedi. 'Birkaç kardeşimizi bir yere bırakacaksın' dedi. Ben kabul etmedim. Bu görüşmeden 2 gün sonra aynı kişiden bana fotoğraf geldi. Fotoğraf kardeşimin okumakta olduğu okula aitti. Buna istinaden bu şahsı aradım ve teklifini kabul ettim" diye ifade verdi.



Saldırı ile ilgili 13 zanlı adliyeye sevk edildi. 2'si çocuk 9 şüpheli tutuklandı.