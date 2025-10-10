Otellere denetim ayarı! 31 Aralık'a kadar eksikleri tamamlamayan otellerin ruhsatları iptal...

Bolu Kartalkaya'da faaliyet gösteren Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında 36'sı çocuk 78 kişi hayatını kaybetti. Yaşanan acı olaylar sonrası belediyeler ve devletin diğer ilgili kurumları, ülke genelinde otel ve yurt gibi yapılarda denetimlerini artırdı. Kış turizminin önde gelen tatil merkezlerinden Bursa Uludağ'da yaklaşan kış sezonu öncesi eksiklerini tamamlamaya çalışan oteller, şantiye alanına döndü. Cumhurbaşkanlığı yönetmeliğine istinaden 31 Aralık 2025 tarihine kadar yani 82 gün sonra eksiklerini tamamlamayan otellerin çalışma ruhsatları iptal olacak. Büyükşehir Belediyesi tarafından faaliyet izni durdurulan 16 tesisten 10 tanesi mahkemeye başvurup bu kararı iptal ettirmişti. Şimdi gözler eksiklerin tamamlanmasının ardından otellerin yeniden faaliyete geçmesine çevrildi.



27 Mart 2025'te yanan Uludağ'daki Kervansaray Otel'de eksiklerin giderilmesi için çalışmalar sürüyor.



Kervansaray Otel'deki yangında kayak şampiyonu Berkin Usta hayatını kaybetmişti.



İLK KAR YAĞDI

Uludağ'da dün yılın ilk karı yağdı. Bir grup dağcı, Uludağ'ın 2543 metrelik zirvesine kış sezonunun tırmanışını gerçekleştirdi.



Uludağ'da kar (Takvim.com.tr)



İki barajın tamamen kuruduğu, su kesintilerinin yaşandığı şehirde kar yağışı dağcılar ve vatandaşların yüzünü güldürdü. Cumartesi gecesi de sıcaklığın eksi 7 dereceye düşmesiyle zirvede tekrar kar bekleniyor