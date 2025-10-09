Discord'da veri skandalı: Kimlikler çaldırıldı!

Uzun süredir illegal faaliyetlerin ve siber çetelerin cirit attığı Discord'da bu kez veri skandalı yaşandı. 70 BİN KULLANICININ KİMLİĞİ ÇALDIRILDI

Discord, geçen hafta açıklanan müşteri hizmetleri veri ihlali kapsamında yaklaşık 70 bin kullanıcısının resmi kimlik fotoğraflarının açığa çıkmış olabileceğini bildirdi.

Discord kullanıcıların kimliklerini çaldırdı Discord Sözcüsü Nu Wexler, The Verge'e yaptığı açıklamada, sızdırılan sayıya dair sosyal medyada dolaşan bazı paylaşımların yanlış olduğunu ve bunun platformdan fidye talep etme girişiminin bir parçası olduğunu öne sürdü.