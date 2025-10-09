Discord'da veri skandalı: Kimlikler çaldırıldı!

PODCAST CANLI YAYIN

Discord, yeniden bir skandalla gündemde. Uzun süredir illegal faaliyetlerin ve siber çetelerin cirit attığı platformda bu kez büyük bir veri ihlali yaşandı. Discord, müşteri hizmetleri sistemine yapılan saldırı sonucu yaklaşık 70 bin kullanıcının yaş doğrulama sürecinde kullanılan resmi kimlik fotoğraflarının sızdırılmış olabileceğini açıkladı...

Uzun süredir illegal faaliyetlerin ve siber çetelerin cirit attığı Discord'da bu kez veri skandalı yaşandı.

70 BİN KULLANICININ KİMLİĞİ ÇALDIRILDI
Discord, geçen hafta açıklanan müşteri hizmetleri veri ihlali kapsamında yaklaşık 70 bin kullanıcısının resmi kimlik fotoğraflarının açığa çıkmış olabileceğini bildirdi.

Discord Sözcüsü Nu Wexler, The Verge'e yaptığı açıklamada, sızdırılan sayıya dair sosyal medyada dolaşan bazı paylaşımların yanlış olduğunu ve bunun platformdan fidye talep etme girişiminin bir parçası olduğunu öne sürdü.

Wexler, "Dünya genelinde etkilenen hesaplardan yaklaşık 70 bin kullanıcının, üçüncü taraf sağlayıcımız tarafından yaş doğrulama taleplerini incelemek amacıyla kullanılan resmi kimlik fotoğraflarının açığa çıkmış olabileceğini tespit ettik." dedi.

Olaydan etkilenen tüm kullanıcılarla iletişime geçildiğini, kolluk kuvvetleri, veri koruma otoriteleri ve dış güvenlik uzmanlarıyla işbirliği içinde çalıştıklarını aktaran Wexler, etkilenen sistemlerin güvence altına alındığı ve söz konusu üçüncü taraf firmayla çalışmanın sona erdirildiğini ifade etti.

Discord, 3 Ekim'de kullanıcı adları, e-posta adresleri, kredi kartlarının son dört hanesi ve IP adresleri gibi bilgilerin de sızıntıdan etkilenmiş olabileceğini duyurmuştu.

