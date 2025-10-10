Gazze'de umut veren ateşkes!

Türkiye'nin iki yıldır sürdürdüğü diyalog ile ABD'nin de devreye girmesiyle Gazze'de yeniden yaşam umutlar arttı. Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde yürütülen müzakerelerde, Hamas ve İsrail anlaşmaya vardı. Gazze'de 67 bin kişinin katledildiği İsrail'in saldırganlığı dün saat 12.00'de imzalan ateşkes ile durdu. Hamas ve İsrail arasındaki görüşme masasında ABD, Katar ve Mısır'ın yanında Türkiye'den de MİT Başkanı İbrahim Kalın yer aldı. ABD Başkanı Donald Trump'ın daha önce kamuoyuna açıklanan 20 maddelik anlaşma ile ilgili mutabakat sağlandı. İsrail, imzalanan ateşkesin, kabinede onaylandıktan sonra yürürlüğe gireceğini açıkladı.



Hamas ve İsrail heyetlerinin Mısır'da süren ateşkes görüşmelerinde anlaşmanın ilk aşamasını onayladığının açıklanmasını Gazzeliler sokaklara döküldü.



REFAH AÇILACAK

Hamas yetkilisi Halil el- Hayya, "Anlaşma, Refah Sınır Kapısı'nın iki taraflı olarak açılışını içeriyor. ABD ve ara buluculardan savaşın sona erdiğine dair garanti aldık" dedi.



EN KRİTİK BAŞLIKLAR



Kalıcı ateşkes.

İsrailli rehinelerle Filistinli tutuklu ve hükümlülerle takas edilmesi.

İsrail güçlerinin geri çekilmesi

İnsani yardımların ulaştırılması için düzenlemeler.

Savaş sonrası bölgenin yönetimi.