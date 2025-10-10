PODCAST CANLI YAYIN

Erzincanlı iş adamından okul hediyesi

Behlül Vural tarafından Akçakale’de yaptırılan 8 derslikli ilkokul ve ortaokul, törenle açıldı. Öğrencilere "Okuyun, okuyun, okuyun" çağrısı yapan Vural’ın katkısıyla bölgeye yeni bir eğitim kurumu kazandırıldı

Erzincanlı iş adamından okul hediyesi

Erzincanlı iş adamı Behlül Vural tarafından Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yaptırılan Behlül Vural İlk-Ortaokulu düzenlenen görkemli bir törenle eğitim-öğretime açıldı. Akçakale ilçesine bağlı Yukarı Cinpolat mahallesinde 8 derslik olarak eğitim-öğretime kazandırılan Behlül Vural İlk-Ortaokulu açılış töreninde minik öğrencilerin heyecanı gözlerinden okundu.

GENÇLERE "OKUYUN" DEDİ
Hayırsever iş adamı Behlül Vural da, "Gençlere buradan 'okuyun okuyun okuyun' diyorum" ifadesini kullandı. Açılışa Vali Hasan Şıldak'ın yanı sıra, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Hikmet Başak, Garnizon Komutanı Tuğ. Üzeyir Durmuş, Akçakale Kaymakamı Ali Cemal Altınöz, Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

