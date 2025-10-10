PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan: "Anlaşmanın takipçisi olacağız"

Başkan Erdoğan, İsrail ile Hamas arasında imzalanan ateşkes anlaşmasıyla ilgili menminiyetini dile getirdi. “Gazze için görev gücünde yer alacağız. Türkiye olarak anlaşmanın harfiyen uygulanmasının yakın takipçisi olacak ve sürece katkı sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Başkan Erdoğan İsrail'in soykırım saldırılarını sonlandırıcak ateşkesin sağlanmasıyla ilgili, ABD Başkanı Donald Trump, Katar ve Mısır'a teşekkür etti. Türkiye olarak elimizin hep Gazze üzerinde olacağını söyledi:

Uzun bir süredir Gazze'de akan kanın durması için yoğun çaba içerisindeydik. Sayın Trump'ın da katıldığı Gazze konulu bir toplantı gerçekleştirdik. Sayın Trump 20 maddelik barış planı açıkladı. İmza atıldı, memnunuz.

Bundan sonra acil kapsamlı insani yardımların Gazze'ye ulaştırılması, rehine ve mahkumların takası, İsrail'in saldırılarını derhal durdurması ve bölgenin yeniden imarı büyük önem arz ediyor.

Ateşkesi titizlikle takip edeceğiz. Amacımız soykırımın durması ve bölgeye huzurun biran önce gelmesidir. Gazzeli kardeşlerimizi barışı güvenliği en fazla hak eden millettir.

İsrail'i ateşkese teşvik eden Trump'a teşekkür ediyorum. Gazze için görev gücünde yer alacağız. Anlaşmaya uyulup uyulmadığını yakından takip edeceğiz.

Aynı şekilde 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız ve egemen bir Filistin devleti kurulana dek mücadelemizi sürdüreceğiz.

BARZANİ'Yİ KABUL ETTİ
Türkiye ile birlikte PKK/YPG'nin Suriye'nin kuzeyinden vazgeçmesi uyarısını yapan IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, Ankara'ya geldi. Başkan Erdoğan tarafından Külliye'de kabul edildi. Yapılan görüşmede bölgedeki genel durum ve ortak ilgi alanına giren çeşitli konuların ele alındığı bildirildi.

ERDOĞAN BABA OCAĞINDA
Başkan Erdoğan, çeşitli programlara katılmak üzere memleketi Rize'ye gitti. Otobüste coşkulu kalabalığa hitap eden Erdoğan, "Rize'den aldığımız sel felaketi haberleri bizi çok üzdü. Alt yapı ve üst yapıda gerekli adımları atacağız" dedi

