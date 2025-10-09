PODCAST CANLI YAYIN

Gazze'de ateşkes sevinci! Filistinliler sokaklarda karşıladı

Gazze’de iki yıldır süren soykırımın ardından umut ışığı doğdu. Türkiye, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda yürütülen görüşmeler sonucunda, ABD Başkanı Donald Trump’ın barış planı çerçevesinde İsrail ile Hamas arasında ateşkes anlaşması sağlandı. Anlaşma, rehinelerin serbest bırakılmasını, İsrail’in kısmi asker çekilmesini ve insani yardım koridorlarının açılmasını öngörüyor. Haberin duyulmasının ardından Gazze sokaklarında büyük sevinç yaşandı; binlerce Filistinli özgürlük sloganları ve tekbirlerle barışı karşıladı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Gazze'de ateşkes sevinci! Filistinliler sokaklarda karşıladı

İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarında devam eden soykırım suçları ve yoğun bombardımanlar altında, iki yıldır süren çatışmalara son verme umudu için önemli bir gelişme yaşandı.

Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı

GAZZE İÇİN ATEŞKES!
Dün (8 Ekim) Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentinde ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik barış planı çerçevesinde İsrail ve Hamas temsilcilerinin dolaylı görüşmeleri, Katar, Mısır ve Türkiye'nin arabuluculuğunda yoğunlaştı.

Gazze'de ateşkes sevinci yaşandı (DHA)Gazze'de ateşkes sevinci yaşandı (DHA)

Tamamlanan müzakereler sonucunda, ateşkesin ilk aşaması için anlaşma sağlandı. Anlaşma ile rehineler serbest bırakacak, İsrail ise işgal ettiği Gazze'de belirli bir hatta kısmi asker çekilmesi yapacak ve Filistinli mahkumları salıvererek insani yardım koridorlarını açacak. Anlaşmanın ardından ABD Başkanı Donald Trump ve Hamas Türkiye'nin arabuluculuk rolü viçin özel olarak teşekkür etti.

ATEŞKES SEVİNCİ: FİLİSTİNLİLER SOKAKLARA ÇIKTI
İsrail ve Hamas'ın barış planının ilk aşamasını kabul etmesi dünyada yankı bulurken Gazzeliler, haberi sevinçle karşıladı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde de Gazze'li çocukların ateşkesi kutladığı görüldüSosyal medyaya yansıyan görüntülerde de Gazze'li çocukların ateşkesi kutladığı görüldü

Bu duyurunun ardından Gazze'de sokaklara çıkan çok sayıda kişi sevinç gösterisinde bulundu. "Özgür Filistin" sloganları atılırken "Tekbir" sesleri de yükseldi.

CANLI ANLATIM | Gazzede barış planı onaylandı! Trump ve Hamastan Türkiyeye teşekkür... İşgalci çekilecek esirler serbest bırakılacakCANLI ANLATIM | Gazzede barış planı onaylandı! Trump ve Hamastan Türkiyeye teşekkür... İşgalci çekilecek esirler serbest bırakılacak

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | Gazze'de barış planı onaylandı! Trump ve Hamas'tan Türkiye'ye teşekkür... İşgalci çekilecek esirler serbest bırakılacak
Serdar Öktem suikastında "İspanya" misillemesi! Talimat 'Daltonlar'dan suikast timi 'Gündoğmuş'tan!
Takas Bank
Gazze'de ateşkes sevinci! Filistinliler sokaklarda karşıladı
Özgür Özel övünüyor ama vatandaş CHP'li belediyelere isyan etti! Çöp, susuzluk yolsuzluk...
Milan'ın yıldızı Galatasaray'a! Eski aşk alevlendi
Borsa İstanbul
Hafta ortası sağanak, hafta sonu bahar havası: Meteoroloji’den 8 ile sarı kodlu uyarı! Bugün yağışa dikkat: Trabzon, Rize, Hatay...
Altındaki hızlı yükseliş kafaları karıştırdı! İşte uzmanların altın tahminleri...
Asgari ücret ve memur zammı milyonları etkileyecek... Tahminlere göre memur zammı ne olacak? İşte formüllere göre yeni asgari ücret!
Kritik zaman kritik temas | Şeybani ile ortak basın toplantısı! Bakan Fidan'dan önemli açıklamalar: Suriye'den en önemli sorun İsrail! Gazze'de ateşkes için 4 husus
Türk Telekom
66 milyon Euro harcandı ama şu ana kadar gelen gideni mumla arattı! Fener'in hücumcuları çözüm üretemiyor...
Tezkere kabul edildi: TBMM'den İsrail'e ortak uyarı! "Vicdan Gemisine yapılan saldırı TBMM'ye de yapılmıştır"
Son dakika: CHP'li Ankara'da konser vurgunu! 14 sanık hakkında 59 sayfalık iddianamede zimmet detayı
Güllü düştü mü itildi mi? Bilirkişi heyeti olay yerinde: İncelemeler sonrası netlik kazanacak
Başkan Erdoğan'dan CHP'nin faşist siyasetine sert tepki: "Sayın Özel yemezler"
Suriye’de neler oluyor? YPG-SDG’nin zaman ayarlı provokasyonu ve Halep’i karıştıran o tünel | İsrail’in Türkiye korkusu bitmiyor!
Alman yıldız performansıyla hayal kırıklığı yaşatıyor! Sane'nin G.Saray'a transferi büyük ses getirmişti
Ünlülere şok uyuşturucu baskını | Hadise, Polat çifti, İrem Derici... İşte İsim listesi! Tek tek kan alındı