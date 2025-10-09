Gazze'de ateşkes sevinci! Filistinliler sokaklarda karşıladı

İsrail 'in işgal ettiği Filistin topraklarında devam eden soykırım suçları ve yoğun bombardımanlar altında, iki yıldır süren çatışmalara son verme umudu için önemli bir gelişme yaşandı.

Gazze'de ateşkes sevinci yaşandı (DHA)

Tamamlanan müzakereler sonucunda, ateşkesin ilk aşaması için anlaşma sağlandı. Anlaşma ile rehineler serbest bırakacak, İsrail ise işgal ettiği Gazze'de belirli bir hatta kısmi asker çekilmesi yapacak ve Filistinli mahkumları salıvererek insani yardım koridorlarını açacak. Anlaşmanın ardından ABD Başkanı Donald Trump ve Hamas Türkiye'nin arabuluculuk rolü viçin özel olarak teşekkür etti.