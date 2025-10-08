PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan o fotoğrafa ilişkin konuştu: O kare, gerçek Türkiye fotoğrafıdır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Meclis'in açılış resepsiyonunda parti liderleri ile gerçekleştirdiği görüşmede ortaya çıkan kareyi yorumladı. "O kare, gerçek Türkiye fotoğrafıdır." diyen Başkan Erdoğan, "Birileri Türkiye’yi kamplara bölünmüş, paramparça gibi göstermeye çalışıyor, ancak hakikat oradaki birlik ve beraberlik tablosudur. O tablonun parçası olamayanlar, oturup kendilerini hesaba çekmelidir." diyerek TBMM'yi boykot eden CHP'ye göndermede bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan TBMM 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılışında Meclis'te ortaya çıkan tabloyu, resepsiyonda parti genel başkanlarıyla yaptığı görüşmeyi değerlendirerek isim vermeden TBMM'yi boykot eden CHP'yi ve Özgür Özel'i eleştirdi.

Başkan Erdoğan Azerbaycan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı (Takvim.com.tr)Başkan Erdoğan Azerbaycan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı (Takvim.com.tr)

İşte Başkan Erdoğan'a yöneltilen o soru ve Başkan Erdoğan'ın yanıtı...

"O KARE GERÇEK TÜRKİYE FOTOĞRAFIDIR"
SORU- Sayın Cumhurbaşkanım, saygılar sunuyorum. Meclisin açıldığı 1 Ekim resepsiyonunda bir fotoğraf verildi. Bu fotoğrafı çok kamuoyunda tartışıldığını da gördük. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz?

Meclis açılış resepsiyonu davetine katılanların oradaki yer alışı bizim için çok çok önemliydi. DEM Grubuyla da orada bir araya geldik, sohbetlerimiz oldu. Bu sohbetlerin dışında da geleceğe yönelik neler yapılabilir? Bunları konuşma, görüşme fırsatımız oldu. Bundan sonrası da inşallah hayır olur diye düşünüyorum.

Resepsiyonda çekilen fotoğraf karesine gelirsek. O kare, gerçek Türkiye fotoğrafıdır. Birileri Türkiye'yi kamplara bölünmüş, paramparça gibi göstermeye çalışıyor, ancak hakikat oradaki birlik ve beraberlik tablosudur.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda parti liderleriyle bir araya geldi (Fotoğraf: AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda parti liderleriyle bir araya geldi (Fotoğraf: AA)

O tablonun parçası olamayanlar, oturup kendilerini hesaba çekmelidir.

TBMMde renkli anlar! Önce açılış sonra resepsiyon... Başkan Erdoğandan biriz beraberiz mesajı: Tek tek tokalaştıTBMMde renkli anlar! Önce açılış sonra resepsiyon... Başkan Erdoğandan biriz beraberiz mesajı: Tek tek tokalaştı

