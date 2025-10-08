Başkan Erdoğan o fotoğrafa ilişkin konuştu: O kare, gerçek Türkiye fotoğrafıdır

Başkan Erdoğan Azerbaycan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı (Takvim.com.tr)

İşte Başkan Erdoğan'a yöneltilen o soru ve Başkan Erdoğan'ın yanıtı...

"O KARE GERÇEK TÜRKİYE FOTOĞRAFIDIR"

SORU- Sayın Cumhurbaşkanım, saygılar sunuyorum. Meclisin açıldığı 1 Ekim resepsiyonunda bir fotoğraf verildi. Bu fotoğrafı çok kamuoyunda tartışıldığını da gördük. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz?

Meclis açılış resepsiyonu davetine katılanların oradaki yer alışı bizim için çok çok önemliydi. DEM Grubuyla da orada bir araya geldik, sohbetlerimiz oldu. Bu sohbetlerin dışında da geleceğe yönelik neler yapılabilir? Bunları konuşma, görüşme fırsatımız oldu. Bundan sonrası da inşallah hayır olur diye düşünüyorum.