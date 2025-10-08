Başkan Erdoğan: "İsrail hükümeti bölgenin istikrarına en büyük tehdittir"

PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan, “İsrail hükümetinin, Lübnan ve Suriye’yle başlayan, Yemen ve İran’la devam eden ve son olarak Katar’ı hedef alan saldırıları, bölgenin istikrarına en büyük tehdittir” dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan'ın Gebele kentinde gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 12. Zirvesi'ne katıldı. İsrail'in soykırımcılığından, Suriye'deki tartışmalara ve KKTC'de iki devletli çözüm çabalarına kadar birçok konuda önemli açıklamalar yaptı:

Çok taraflılığın giderek aşındığı BM Güvenlik Konseyi'nin vicdanları yaralayan birçok meseleye kayıtsız kaldığı bir sistemle karşı karşıyayız.
Teşkilatımzın değişen koşullara ayak uyduran, uluslararası meselelerde ortak duruş sergileyen, sözüne güvenilen, haklının yanında duran bir yapıya dönüşmesi önem arz ediyor.

Bugün yakın coğrafyamızda yaşanan pek çok çatışma, savaş ve uluslararası hukuk ihlaline karşı teşkilatımızın kararlı duruş sergilemesi önemlidir.
İsrail hükümetinin, Lübnan ve Suriye'yle başlayan, Yemen ve İran'la devam eden ve son olarak Katar'ı hedef alan saldırıları, bölgenin istikrarına en büyük tehdittir.

Gazze'de 66 bin masumun hayatına mal olan katliamların durması yönünde son günlerde yaşanan gelişmeler memnuniyet verici.
Biz ancak Filistin halkının uluslararası meşruiyet ve hukuktan kaynaklanan hakları temelinde iki devletli bir çözümün kalıcı ve adil barışa kapı açacağına inanıyoruz.

Suriye'de ise istikrarın tesisinin, bölgede güvenliğin sağlanması için olmazsa olmaz bir gerekliliktir. Türk devletleri olarak Suriye hükümetiyle angajmanı ilerletmeliyiz.
Türk dünyasının, iki devlette adil çözüm yolunda Kıbrıs Türkü kardeşlerini yalnız bırakmadığını memnuniyetle müşahede ediyorum.

PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Erdoğan, Rus Lider Putin ile bir telefon görüşmesi yaptı. İki lider, Gazze'deki insani krizi, Ukrayna'daki savaşı ve bölgesel konuları ele aldı. Erdoğan, Putin'in doğum gününü de kutladı.

ORTAK ALFABEDE İLK ADIM
Başkan Erdoğan TDT ülkeleri olarak Türkçe Büyük Dil Modeli'nin geliştirilmesine hız verilmesi gerektiğinin altını çizdi. "Ortak alfabe hususunda Türkiye olarak ilk adımı atıyor, Cengiz Aytmatov'u anlatan bir eser ile Oğuznameleri ortak alfabeyle basıyoruz" dedi.

