Ankara-İzmir hızlı tren hattında tarihi adım: Köroğlu tüneli tamamlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı’nın en uzun tüneli olan Köroğlu Tüneli’nde kazı çalışmalarının tamamlandığını ve ışık göründü töreninin gerçekleştirildiğini açıkladı.

