CHP'de şaibe krizi Bolu'da zirveye çıktı: 10 milletvekili toplantıya katılmadı

CHP yönetimi mutlak butlan korkusuyla, iç muhalefete geniş çaplı bir ihraç operasyonu başlatırken, önceki gün büyük bir şok daha yaşadı.
GENEL MERKEZDE SOĞUK DUŞ
Hafta sonu Bolu'da kampa giren partide, 28. Dönem 3. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı yapıldı. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın 10 milletvekili toplantıya katılmayarak genel merkezde soğuk duş etkisi yarattı.
HANGİ İSİMLER KATILMADI
Sabah'ta yer alan habere göre, Gamze Akkuş İlgezdi, Sevda Erdan Kılıç, Mahir Polat, Hasan Öztürkmen, Hüseyin Yıldız, Deniz Demir, Orhan Sarıbal, Hasan Ufuk Çakır, Tuncay Özkan ve İnan Akgün Alp'in toplantıya katılmadığı bildirildi.
DERİN KRİZİN BELGESİ
Yıldız ve Alp'in hasta olduğu gerekçesiyle toplantıda yer almadığı savunuldu. Genel merkezin politikalarına muhalif duruşuyla bilinen söz konusu vekillerin bu tutumu, parti içerisindeki derin krizi bir kez daha belgeledi.