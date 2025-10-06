CHP'de şaibe krizi Bolu'da zirveye çıktı: 10 milletvekili toplantıya katılmadı

CHP yönetimi mutlak butlan korkusuyla, iç muhalefete geniş çaplı bir ihraç operasyonu başlatırken, önceki gün büyük bir şok daha yaşadı.

HANGİ İSİMLER KATILMADI Sabah'ta yer alan habere göre, Gamze Akkuş İlgezdi, Sevda Erdan Kılıç, Mahir Polat, Hasan Öztürkmen, Hüseyin Yıldız, Deniz Demir, Orhan Sarıbal, Hasan Ufuk Çakır, Tuncay Özkan ve İnan Akgün Alp'in toplantıya katılmadığı bildirildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Abant'ta düzenlediği TBMM Grubu Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı. (AA)

CHP TBMM Grubu 28'inci Dönem 3'üncü Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı (DHA)

DERİN KRİZİN BELGESİ



Yıldız ve Alp'in hasta olduğu gerekçesiyle toplantıda yer almadığı savunuldu. Genel merkezin politikalarına muhalif duruşuyla bilinen söz konusu vekillerin bu tutumu, parti içerisindeki derin krizi bir kez daha belgeledi.