PODCAST CANLI YAYIN

CHP'de şaibe krizi Bolu'da zirveye çıktı: 10 milletvekili toplantıya katılmadı

CHP'de gözler 24 Ekim'deki şaibeli kurultay davasına çevrilirken parti içindeki derin ayrılıkların zirveye çıktığı bildirildi. Eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen 10 milletvekili partinin Bolu'daki toplantısına katılmadı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
CHP'de şaibe krizi Bolu'da zirveye çıktı: 10 milletvekili toplantıya katılmadı

CHP yönetimi mutlak butlan korkusuyla, iç muhalefete geniş çaplı bir ihraç operasyonu başlatırken, önceki gün büyük bir şok daha yaşadı.

GENEL MERKEZDE SOĞUK DUŞ

Hafta sonu Bolu'da kampa giren partide, 28. Dönem 3. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı yapıldı. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın 10 milletvekili toplantıya katılmayarak genel merkezde soğuk duş etkisi yarattı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Abant'ta düzenlediği TBMM Grubu Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı. (AA)CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Abant'ta düzenlediği TBMM Grubu Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı. (AA)

HANGİ İSİMLER KATILMADI
Sabah'ta yer alan habere göre, Gamze Akkuş İlgezdi, Sevda Erdan Kılıç, Mahir Polat, Hasan Öztürkmen, Hüseyin Yıldız, Deniz Demir, Orhan Sarıbal, Hasan Ufuk Çakır, Tuncay Özkan ve İnan Akgün Alp'in toplantıya katılmadığı bildirildi.

CHP TBMM Grubu 28'inci Dönem 3'üncü Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı (DHA)CHP TBMM Grubu 28'inci Dönem 3'üncü Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı (DHA)

DERİN KRİZİN BELGESİ

Yıldız ve Alp'in hasta olduğu gerekçesiyle toplantıda yer almadığı savunuldu. Genel merkezin politikalarına muhalif duruşuyla bilinen söz konusu vekillerin bu tutumu, parti içerisindeki derin krizi bir kez daha belgeledi.

CHP TBMM Grubu 28'inci Dönem 3'üncü Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı (DHA)CHP TBMM Grubu 28'inci Dönem 3'üncü Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı (DHA)

GÖZLER 24 EKİM'DE

CHP'de gözler bir yandan da 24 Ekim'e ertelenen şaibeli kurultay davasına çevrildi. Partili kaynaklar, kasım ayı başında yapılması öngörülen 39. Olağan Kurultay öncesi söz konusu duruşmanın hayati öneme sahip olduğunu vurguluyor.

CHP kurultayı (AA)CHP kurultayı (AA)

Duruşmadan bir kez daha mutlak butlan kararı çıkmaması halinde, Kılıçdaroğlu kanadının parti ve örgüt içerisindeki tüm etkisini kalıcı olarak yitirebileceği belirtiliyor.

CHPde Kemal Kılıçdaroğlu tasfiyesi! 300e yakın ilçe başkanı değişti sıra illerdeCHPde Kemal Kılıçdaroğlu tasfiyesi! 300e yakın ilçe başkanı değişti sıra illerde

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Son dakika! İstanbul Altın Rafinerisi şirketlerine operasyon: Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı
CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu tasfiyesi! 300'e yakın ilçe başkanı değişti sıra illerde
Borsa İstanbul
CANLI ANLATIM | Mısır tarih verdi: Hamas ve İsrail rehine takası için müzakerelere başlıyor | Trump'tan Gazze tehdidi
Memura üçlü zam! Ocak ayında kim ne kadar alacak? Öğretmen, polis, doktor...
Kuruluş Orhan’dan ilk tanıtım! Sosyal medya ayağa kalktı! İşte efsane kadro
Kış adım adım geliyor! MGM'den İstanbul dahil 3 bölgeye uyarı: Şiddetli yağmur fırtınası bastıracak! Bu geceye dikkat
Spor yazarları Samsunspor - Fenerbahçe maçını yorumladı! "Bitmiş tükenmiş"
Umut filosuna siyonist engeli! Alıkonulan aktivist Semanur Sönmez Yaman yaşadıklarını anlattı: İsrail polisi başörtülerimizi çıkardı
CANLI ANLATIM | 81 il Gazze için tek yürek! İstanbul Filistin için yürüdü: Ayasofya'dan Eminönü'ne...
Kanarya kendini yaktı! Samsunspor - Fenerbahçe: 0-0 | MAÇ SONUCU
ABD basını yazdı! Trump'tan Netanyahu'ya azar: Kahretsin neden her zaman böyle olumsuzsun?
Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy denize 60 milyon TL yatırıyor!
Kim Milyoner Olmak İster'de Beşiktaş dedi cevap Konyaspor çıktı: Anadolu Kartalı lakabı...
LaLiga İspanya'daki Filistin desteğine sırtını çevirdi! O anlarda ekran kapandı
Hollanda’dan İngiltere’ye Barselona’ya Kırmızı Hat: On binlerce kişi Gazze için meydanlarda
İstanbul'da Filistin'e destek yürüyüşü: "Bir gün İsrail yok olacak"
CANLI ANLATIM | Yeni "Sumud" Özgürlük Filosu Gazze yolunda! Bu gece orta riskli alana girilecek
Türkiye'ye dönen aktivistler savcılık ifadelerinde İsrail zulmünü anlattı: "4 gün boyunca su vermediler"
Robbie Williams'ın İstanbul konseri iptal edildi! İngiliz şarkıcı "güvenlik" yalanıyla açıklama yaptı