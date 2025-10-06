PODCAST CANLI YAYIN

Ankara'da inşaatın 12'nci katındaki yük asansöründen düşen 2 işçi öldü

Ankara'nın Mamak ilçesinde korkunç bir iş kazası meydana geldi. 15 katlı inşaatın 12'nci katındaki yük asansörü, henüz belirlenemeyen nedenle ikiye ayrılması sonucu 2 işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.

ASANSÖR İKİYE AYRILDI!

Ege Mahallesi'nde sabah saatlerinde yapımı süren 15 katlı inşaatın 12'nci katındaki yük asansörü, henüz belirlenemeyen nedenle ikiye ayrıldı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İKİ İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ!

Olayın ardından belediye ekipleri inşaat çalışmalarını durdurarak çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yük asansörünün ortadan ikiye ayrılması sonucu 12'nci katta çalışan 2 işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ekiplerin bölgede çalışmaları sürüyor.

