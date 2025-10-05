PODCAST CANLI YAYIN

İstanbul'da Gazze yürüyüşü nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da Ayasofya Meydanı'ndan Eminönü Meydanı'na düzenlenecek "Özgürlüğe yürüyoruz" yürüyüşü nedeniyle alınan tedbirler kapsamında bazı yolların kapatılacağı ve alternatif güzergahlar oluşturulduğu belirtildi.

İstanbul’da Gazze yürüyüşü nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

Filistin'e Destek Platformu tarafından bugün Ayasofya Meydanı'ndan Eminönü Meydanı'na yapılacak yürüyüş nedeniyle alınan tedbirler kapsamında bazı yolların kapanacağı ve alternatif güzergahların oluşturulduğu belirtildi.

İstanbul Valiliğinden güzergahla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, 05 Ekim 2025 tarihinde Ayasofya Meydanı-Eminönü Meydanı arasında düzenlenecek olan yürüyüş programı kapsamında Ankara Caddesi, Hamidiye Caddesi, Ebu Suud Caddesi, Orhaniye Caddesi, Bankacılar Caddesi, Alemdar Caddesi, Tahmis Sokak, Çiçek Pazarı Sokak program bitimine kadar trafiğe kapatılacaktır."

ALTERNATİF YOLLAR

Yapılan açıklamada alternatif yolların "Bab-ı Ali Caddesi, Hükümet Konağı Caddesi, Sahil Kennedy Caddesi" olduğu vurgulandı.

