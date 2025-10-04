CHP’li belediyelerin işbilmezliği vatandaşı vurdu: İzmir’de çöpler körfeze aktı, Ankara’da susuzluk 6’ncı gününe girdi, Muğla’da sokaklar sele teslim oldu

CHP'li belediyelerin işbilmezliği, bu kez denizi ve vatandaşın banyosu ile mutfağını vurdu. Ankara'da tamir edilemeyen su boruları vatandaşı kuyruklara soktu. İzmir'de toplanmayan çöpler denize aktı.
İZMİR'DE ÇÖPLER DENİZE AKTI
İzmir'de CHP'li belediyelerin acizliği körfezi vurdu. Son iki yıldır deniz suyundaki kirliliğe bağlı olarak balık ölümlerinin yaşandığı İzmir Körfezi, son yağışlarla birlikte adeta çöplüğe dönüştü.
CHP'li ilçe belediyelerin toplamadığı çöpler yağmur sularıyla birlikte önce bulundukları cadde ve sokaklardan dere yataklarına, ardından da körfeze aktı.
Durum böyle olunca ortaya iç acıtıcı manzaralar çıktı.Deniz yüzeyi çöplerle kaplandı. Meteorolojinin uyarısına rağmen çöplerle ilgili hiçbir önlem alınmaması dikkat çekti.
İ
zmir'de CHP'li Karabağlar, Karşıyaka, Çiğli, Konak belediyelerinde çalışan işçilerin maaşlarını düzenli olarak alamadıkları için iş bırakıp eylem yapmaları nedeniyle kentin cadde ve sokaklarında adeta çöp dağları oluşmuştu.
Geçtiğimiz hafta işçiler iş bırakma eylemlerini sona erdirse de çöpler bulundukları yerden bir türlü kaldırılamadı.