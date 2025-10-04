CHP’li belediyelerin işbilmezliği vatandaşı vurdu: İzmir’de çöpler körfeze aktı, Ankara’da susuzluk 6’ncı gününe girdi, Muğla’da sokaklar sele teslim oldu

Ankara'da hala su yok (Takvim.com.tr)





Ankara'da altyapı yetersizliği nedeniyle patlayan su borularının bir türlü tamir edilememesi 6 gündür vatandaşı susuz bırakıyor. Günlerdir devam eden su sorununu hızlıca çözmek yerine taşıma su ile çözüm arayan CHP'li büyükşehir belediyesi vatandaşı çıldırttı.



Mamak ilçesinde kesinti nedeniyle mağduriyet yaşayan vatandaşların talebi üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından tankerlerle su dağıtıldı. Vatandaşlar, kova, damacana ve bidonlarla ASKİ tankerinin önünde kuyruk oluşturdu. Yurtbeyi Mahalle Muhtarı Ercan Aşkın "Perişan olduk. Vatandaşlar sürekli beni arıyor" dedi.





Zirvekent Mahallesi'nde vatandaşlar, kova, damacana ve bidonlarla ASKİ tankerinin önünde kuyruk oluşturan vatandaşlar, "Banyo, tuvalet ve bulaşık ihtiyacımız için alıyoruz. Belediyeden şikâyetçiyiz" diye konuştu. Kesikköprü İçme Suyu Ana İsale Hattı'ndaki arıza nedeniyle yarın Ankara'nın Çankaya, Yenimahalle, Etimesgut, Sincan ve Kahramankazan ilçelerinde su kesintisi uygulanacak.