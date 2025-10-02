PODCAST CANLI YAYIN

SON DAKİKA! Bakan Yerlikaya duyurdu: 8 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 189 torbacı gözaltına alındı

Son dakika... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı düzenlenen narkotik operasyonlarında 189 torbacının gözaltına alındığını açıkladı. Bunlardan 171’inin tutuklandığını, 18’i hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulandığını bildirdi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
SON DAKİKA! Bakan Yerlikaya duyurdu: 8 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 189 torbacı gözaltına alındı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı düzenlenen narkotik operasyonlarında 189 torbacının gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 189 torbacının gözaltına alındığını açıkladı.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 189 torbacının gözaltına alındığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı:

İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarımızda 189 torbacı gözaltına alındı.
🔻171'i TUTUKLANDI.
🔻18'İ hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Operasyonumuzdaki öncelikli hedefimiz sokak aralarında uyuşturucu madde satışı yapan "Torbacı'' diye tabir edilen sokak satıcılarıydı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız ile EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu;

Elde edilen bilgiler büyük bir titizlikle analiz edildi. Şüpheliler teknik ve fiziki takiple izlendi ve işlenen suçlara dair tüm faaliyetler delillendirilerek, şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli Diyarbakır Kocaeli, Ağrı, Kırıkkale, Samsun, Siirt ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Bizim bütün mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak.

Ve biz bu mücadeleyi, sadece ülkemiz için değil, tüm insanlık için yapıyoruz.

Emeği geçenleri tebrik ediyorum.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşım.Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşım.

Ali Yerlikayadan ehliyet uyarısı!Ali Yerlikayadan ehliyet uyarısı!
Ali Yerlikaya'dan ehliyet uyarısı!
TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ali Yerlikayadan ehliyet uyarısı!Ali Yerlikayadan ehliyet uyarısı!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Küresel Sumud Filosu Gazze yolunda! Alarm verildi: İsrail'in yasadışı fiziki müdahalesi başladı! 29 Türk aktivist alıkonuldu | İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan soruşturma
Türkiye’den İsrail’in yasa dışı terör eylemine sert tepki! "Sumud Filosu'na hukuksuz ve barbar saldırı kabul edilemez"
Casper
İstanbul’da 48 saatlik fırtına mesaisi! Doğu Avrupa soğuklarıyla yağış geliyor, rüzgar hızı 60 km’yi bulacak! 11 gün boyunca...
Katil İsrail’den korsanlık! Canlı yayında Sumud Filosu’ndaki yardım gönüllülerini böyle esir aldı
Can Holding soruşturmasında flaş! MASAK raporunda ortaya çıktı: 1 yılda 88 milyar lira kara para! Turgay Ciner Türkiye'den ne kadar para kaçırdı?
Emekliye refah payı müjdesi! Ocak ayında zam oranları eşitlenecek mi? İşte yapılan hesaplamalar...
Ocak zammı hakkında yeni ipucular... Zam yüzde 13'ü aşabilir! Memurlarsa ise bu miktar yüzde 20'ye yaklaşacak...
İnsanlık Ayakta: Soykırım şebekesinin Sumud Filosu’na hukuka aykırı kuşatması dünyayı ayağa kaldırdı! Onlarca ülkede binlerce kişi sokaklara çıktı...
Son dakika! Başkan Erdoğan'dan TBMM'deki resepsiyonda F-35 açıklaması: "Trump'a para verdiğimizi hatırlattım"
Gazze'ye yola çıkan Sumud Filosu'ndan Takvim'e özel açıklama! İsrail gemileri yaklaştı: "Bu benden aldığınız son mesaj olabilir"
Başkan Erdoğan'dan TBMM'nin 28. Yasama Dönemi 4. Yasama Yılı açılışında önemli açıklamalar
Can ve Ciner'e "kara para" soruşturması: Atilla Ciner ve Gökhan Şen tutuklandı
Başkan Erdoğan TBMM'de Bahçeli ve siyasi parti liderleriyle görüştü
TAKVİM Galatasaray'ın Liverpool zaferinin perde arkasını sıraladı! Sevgi akıl ve yürek birleşti... Cimbom İngilizler'i dize getirdi
Başkan Erdoğan'dan "biriz beraberiz" mesajı: DEM Parti'den İYİ Parti'ye tek tek gitti
CHP'den millet iradesine saygısızlık: Meclis sıraları boş kaldı
Takvim ÖZEL | Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan Afrika planını açıkladı! "Cüzi ücretlerle gelecekler"
CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ndeki hafriyat operasyonundan da İmamoğlu çıktı! Eski Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin gözaltında
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan flaş Uğurcan Çakır açıklaması! "Böyle bir talep beklemiyorduk"