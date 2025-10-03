PODCAST CANLI YAYIN

Muğla'da fırtına ve sağanak sonrası yollar göle döndü!

Muğla'nın ilçelerinde etkili olan sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Sağanak ve dolu sebebiyle birçok ilçede yollar göle döndü, araçlar ilerlemekte güçlük çekti, yayalar zor anlar yaşadı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
YOLLAR GÖLE DÖNDÜ DÜKKANLARI SU BASTI

Ortaca ilçesinde akşam saatlerinden bu yana şiddetli yağış aralıklarla devam ediyor. Yağış nedeniyle kent merkezi ile bazı mahallelerde su baskınları meydana geldi, araçlar yolda kaldı, ev ve iş yerlerini su bastı.

Muğla'da sağanak ve fırtına (AA)Muğla'da sağanak ve fırtına (AA)



Merkez mezarlığında birçok kabir sular altında kaldı. İlçede yağış nedeniyle zaman zaman hasarlı kazalar da yaşandı.

Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nde kıyıda bağlı bir tekne battı. Sahil Güvenlik ve belediye ekipleri, bölgede inceleme yaptı. Fırtına nedeniyle zaman zaman elektrik kesintileri yaşandı.

Muğla'da sağanak ve fırtına (AA)Muğla'da sağanak ve fırtına (AA)

Menteşe ilçesinde ise sağanak ve dolu sebebiyle su birikintileri oluştu, araçlar ilerlemekte güçlük çekti, yayalar zor anlar yaşadı.

Muğla'da sağanak ve fırtına (DHA)Muğla'da sağanak ve fırtına (DHA)

Bodrum'da sabah saatlerinde kısa süreli sağanak etkili oldu. Zaman zaman rüzgarın da etkili olduğu ilçede 12 metrelik bir tekne kıyıya sürüklendi.

Muğla'da sağanak ve fırtına (İHA)Muğla'da sağanak ve fırtına (İHA)

VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI

Muğla'nın Fethiye ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış sonrası birçok ev ve işyeri sular altında kaldı yollar göle dönerken, vatandaşlar ve araç sürücüleri yağış nedeniyle zor anlar yaşadı. Sel suları denizin rengini kahverengiye dönüştürdü.

Fethiye'de gökkuşağı (AA)Fethiye'de gökkuşağı (AA)

FETHİYE'DE GÖKKUŞAĞI OLUŞTU

Fethiye ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yağış etkisini sürdürüyor. Yağış nedeniyle kara yollarında su birikintileri oluştu.

Yağışın etkisini azalttığı sırada Fethiye Limanı üzerinde gökkuşağı oluştu. Teknelerin üzerinde beliren gökkuşağı güzel görüntüler oluşturdu.

Muğla'da sağanak ve fırtına (AA)Muğla'da sağanak ve fırtına (AA)

Gökkuşağını fark eden bazı vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

Marmaris ilçesinde sabah ve öğle saatlerinde kısa süreli etkisini gösteren sağanak plajların boş kalmasına neden oldu. Bazı turistler kapalı çarşıda gezip alışveriş yaptı.

