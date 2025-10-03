Muğla'da fırtına ve sağanak sonrası yollar göle döndü!

Muğla'da sağanak ve fırtına (DHA) Bodrum'da sabah saatlerinde kısa süreli sağanak etkili oldu. Zaman zaman rüzgarın da etkili olduğu ilçede 12 metrelik bir tekne kıyıya sürüklendi.

Muğla'da sağanak ve fırtına (İHA) VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI



Muğla'nın Fethiye ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış sonrası birçok ev ve işyeri sular altında kaldı yollar göle dönerken, vatandaşlar ve araç sürücüleri yağış nedeniyle zor anlar yaşadı. Sel suları denizin rengini kahverengiye dönüştürdü.