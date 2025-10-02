PODCAST CANLI YAYIN

Terörsüz Türkiye Komisyonu 13. kez toplandı! TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Siyonist İsrail'in Sumud Filosu'na saldırısına tepki

Terörsüz Türkiye Komisyonu, 13. Toplantısını TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantı başında konuşan Kurtulmuş, komisyonun demokratik, katılımcı ve farklı görüşlere hoşgörülü yaklaşımının TBMM çalışmalarına örnek olmasını diledi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Terörsüz Türkiye Komisyonu 13. kez toplandı! TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Siyonist İsrail'in Sumud Filosu'na saldırısına tepki

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 13'üncü toplantısında, açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, TBMM Tören Salonu'nda düzenlenen toplantının açılışında, TBMM'nin 28. Dönem 4. Yasama Yılı'nın hayırlı olmasını diledi ve milletin menfaatine önemli çalışmalar yapılmasını temenni etti.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

KOMİSYONUN DEMOKRATİK ÇALIŞMALARINA ÖVGÜ

Komisyonun bugüne kadar demokratik, katılımcı ve çoğulcu bir tavır sergilediğini vurgulayan Kurtulmuş, farklı görüşlerin tahammül içerisinde dinlenmesinin TBMM çalışmalarına örnek olmasını diledi. Sivil toplum kuruluşları, öğretim üyeleri ve uzmanların görüşlerini paylaştığı toplantıda, kısa sürede kapsamlı bir çerçeve raporu hazırlanarak Genel Kurul'a sunulması hedefleniyor.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (Takvim Foto Arşiv)TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (Takvim Foto Arşiv)

SUMUD FİLOSU'NA İSRAİL SALDIRISI

Kurtulmuş, dün akşam İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırılarına dikkat çekti. Uluslararası sularda gerçekleştirilen müdahalenin hukuka aykırı olduğunu belirten Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak bu saldırıları kınadıklarını ifade etti.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

Filonun barışçıl bir sivil girişim olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, İsrail'in uluslararası alanda yalnızlaştığını, dünya genelinde protesto ve tepki gösterildiğini belirtti. Sumud Filosu'na destek veren tüm halklara ve devletlere teşekkür eden Kurtulmuş, gemilerin Gazze kıyılarına yaklaşmasının insanlık cephesi için bir başarı olduğunu kaydetti.

FİLİSTİN HALKINA DESTEK MESAJI

Kurtulmuş, olayın insanlık cephesinin lehine sonuçlanacağını ve dünya siyasetinin mazlum Filistin halkının lehine işleyeceğini belirtti. Sumud Filosu'na katılan aktivistlerin kendi ülkelerine döndüklerinde kahraman olarak karşılanacağını ifade etti. Ayrıca, Gazze'deki insani krizlerin sonlandırılmuluslararası baskının artırılması gerektiğini vurguladı.

Kurtulmuş'un konuşmasının ardından, hukuk alanındaki çalışmalarla öne çıkan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve akademisyenlerin görüşleri alınmaya başlandı.

İsrail tarafından alıkonulmadan önce bu videoyu çekti! Semanur Sönmez Yamandan dünyaya çağrıİsrail tarafından alıkonulmadan önce bu videoyu çekti! Semanur Sönmez Yamandan dünyaya çağrı

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI | Başkan Erdoğan'dan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar
CANLI ANLATIM | İsrail Gazze sularındaki Mikeno'ya saldırdı aktivistler Aşdod Limanı'na getirildi | İkinci filo yola çıktı
Casper
İşgalci İsrail Sumud Filosuna saldırdı! Türkiye'den peş peşe tepkiler: Çağdaş Naziler hesap verecek
Devrik diktatör Beşar Esad zehirlendi mi? Firardan bu yana ikinci suikast iddiası
İsrail tarafından alıkonulmadan önce bu videoyu çekti! Semanur Sönmez Yaman'dan dünyaya çağrı
Mattia Ahmet Minguzzi davasında 5'inci duruşma: 4 sanık ilk kez birlikte yargılanıyor
Güllü’nün şüpheli ölümü hakkında flaş gelişme! Dosya cinayet masasında
MSB'den Gazze mesajı: Adil ve kalıcı bir barışın tesisine katkı sağlamaya devam edeceğiz | SDG mesajı: Hassasiyetle takip ediliyor
İsrail Sumud Filosu’ndaki yardım gönüllülerini canlı yayında esir aldı! İşte yasadışı şekilde alıkonan 37 Türk
Turgay Ciner Türkiye'den kaç para kaçırdı? Türk bankalara 800 milyon dolarlık borç!
Altyapıyı ihmal edip kredileri faize gömdüler: CHP'li ABB yönetiminin beceriksizliğiyle Ankara 1 hafta susuz
TBMM'de renkli anlar! Önce açılış sonra resepsiyon... Başkan Erdoğan'dan "biriz beraberiz" mesajı: Tek tek tokalaştı
İsrail Sumud Filosu’na saldırdı dünya ayaklandı: On binler sokaklarda! Liderlerden peş peşe tepki
Can Holding soruşturmasında flaş! MASAK raporunda ortaya çıktı: 1 yılda 88 milyar lira kara para!
Emekliye refah payı müjdesi! Ocak ayında zam oranları eşitlenecek mi? İşte yapılan hesaplamalar...
İstanbul’da 48 saatlik fırtına mesaisi! Doğu Avrupa soğuklarıyla yağış geliyor, rüzgar hızı 60 km’yi bulacak! 11 gün boyunca...
Domenico Tedesco'dan yıkım ekibi! Fenerbahçe'nin Nice maçı 11'i netleşti
Ocak zammı hakkında yeni ipucular... Zam yüzde 13'ü aşabilir! Memurlarsa ise bu miktar yüzde 20'ye yaklaşacak...
Son dakika! Başkan Erdoğan'dan TBMM'deki resepsiyonda F-35 açıklaması: "Trump'a para verdiğimizi hatırlattım"