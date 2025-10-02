Terörsüz Türkiye Komisyonu 13. kez toplandı! TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Siyonist İsrail'in Sumud Filosu'na saldırısına tepki

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 13'üncü toplantısında, açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, TBMM Tören Salonu'nda düzenlenen toplantının açılışında, TBMM'nin 28. Dönem 4. Yasama Yılı'nın hayırlı olmasını diledi ve milletin menfaatine önemli çalışmalar yapılmasını temenni etti.
KOMİSYONUN DEMOKRATİK ÇALIŞMALARINA ÖVGÜ
Komisyonun bugüne kadar demokratik, katılımcı ve çoğulcu bir tavır sergilediğini vurgulayan Kurtulmuş, farklı görüşlerin tahammül içerisinde dinlenmesinin TBMM çalışmalarına örnek olmasını diledi. Sivil toplum kuruluşları, öğretim üyeleri ve uzmanların görüşlerini paylaştığı toplantıda, kısa sürede kapsamlı bir çerçeve raporu hazırlanarak Genel Kurul'a sunulması hedefleniyor.
SUMUD FİLOSU'NA İSRAİL SALDIRISI
Kurtulmuş, dün akşam İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırılarına dikkat çekti. Uluslararası sularda gerçekleştirilen müdahalenin hukuka aykırı olduğunu belirten Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak bu saldırıları kınadıklarını ifade etti.