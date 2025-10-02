Terörsüz Türkiye Komisyonu 13. kez toplandı! TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Siyonist İsrail'in Sumud Filosu'na saldırısına tepki

Takvim Foto Arşiv

Filonun barışçıl bir sivil girişim olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, İsrail'in uluslararası alanda yalnızlaştığını, dünya genelinde protesto ve tepki gösterildiğini belirtti. Sumud Filosu'na destek veren tüm halklara ve devletlere teşekkür eden Kurtulmuş, gemilerin Gazze kıyılarına yaklaşmasının insanlık cephesi için bir başarı olduğunu kaydetti.

FİLİSTİN HALKINA DESTEK MESAJI

Kurtulmuş, olayın insanlık cephesinin lehine sonuçlanacağını ve dünya siyasetinin mazlum Filistin halkının lehine işleyeceğini belirtti. Sumud Filosu'na katılan aktivistlerin kendi ülkelerine döndüklerinde kahraman olarak karşılanacağını ifade etti. Ayrıca, Gazze'deki insani krizlerin sonlandırılmuluslararası baskının artırılması gerektiğini vurguladı.

Kurtulmuş'un konuşmasının ardından, hukuk alanındaki çalışmalarla öne çıkan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve akademisyenlerin görüşleri alınmaya başlandı.