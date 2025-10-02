Ali Yerlikaya'dan ehliyet uyarısı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için tanınan sürenin 31 Ekim'de sona ereceğini hatırlattı. Vatandaşları bu tarihten sonra eski tip sürücü belgelerinin kullanılmayacağı konusunda uyaran Yerlikaya, "Bu tarihten sonra eski tip sürücü belgesini yenilemek isteyenler, indirimli tutardan yararlanamayacak" diye konuştu. Temmuz ayında eski sürücü belgesini değiştirmek için 1 milyon 424 bin başvuru alındığını belirten Yerlikaya, "Günlük ortalama 64 bin 750 ehliyet değiştirildi. Ancak uzatma kararının ardından talepler hızla düştü" dedi