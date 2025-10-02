Son dakika: Ayşe Barım'ın tahliyesine itiraz

Ayşe Barım ile ilgili yeni gelişme...

Medya sektöründe "tekelleşme" iddialarının ardından gözaltına alınan ve Gezi Parkı olaylarının da dahil edilmesiyle tutuklanan Ayşe Barım, dün ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Çağlayan Adliyesi'nde hakim karşısına çıkan Ayşe Barım, ağlayarak savunmasını yaptı.

Ayşe Barım'ın tahliyesine itiraz

Barım'dan önce ise tanık olarak Halit Ergenç, Nejat İşler, Rıza Kocaoğlu, Şükran Ovalı, Hümeyra, Bergüzar Korel ve Dolunay Soysert dinlendi.

TAHLİYE İLE BERABER EV HAPSİ

Mahkeme, Ayşe Barım'ın yurt dışına çıkış yasağı ve ev hapsiyle tahliyesine karar verdi.

Barım mahkemede yaptığı savunmasında, hasta olduğunu ve tedavi olmak istediğini ancak içeride olduğu için tedavi olamadığını söyledi.

İTİRAZ EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkemenin Ayşe Barım hakkında verdiği tahliye kararına itiraz etti.

"BEN TEDAVİYİ REDDETMİYORUM"

Ayşe Barım, savunmasında; "Vatandaş olarak ülkesine sorumluluklarını yerine getirmiş, 19 yaşından beri çalışan, üreten bir kadınım. Çok ağır ithamlarla tutukluyum.

Her gün kendime 'Ben neden buradayım, ne yaptım?' diye soruyorum. Bu yaşadığım haksız süreç beni korkutuyor.

Çaresizim biraz zorlanıyorum. Tek başına bir hücrede savaşıyorum. Sunulan somut deliller kimseyi hasta olduğuma ikna etmedi.

Çok kez hastaneye tetkik için gittim. Adli Tıp Kurumu'nun neden beni tekrardan hastaneye sevk ettiğini anlamıyorum, tedaviyi reddetmiyorum. Raporlarım acilen ameliyat olmam gerektiğini belirtiyor.

"SONRAKİ DÖNEMİ CEZAEVİNDE GEÇİRME İMKANIM YOK"

Tedaviyi kendi hocalarımla yaptırmak istiyorum. Kalp ameliyatımı geciktirirsem kalp nakline gidecek boyutta olduğuna dair raporlarım var. Yeni anevrizmanın olduğuna dair raporlarım var.

Bu hayati risk taşıyan iki ameliyatı temel yaşam hakkımla kendi şartlarımla yaptırmak istiyorum. Sonraki dönemi cezaevinde geçirmeme imkan yok. Tanıklar ifade verdi, toplanacak delil kalmadı. Tutuksuz yargılanmak istiyorum." ifadelerini kullandı.