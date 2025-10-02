PODCAST CANLI YAYIN

Sıra hukukçularda! Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplandı

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 13. toplantısını gerçekleştiriyor. Hukuk derneklerini ve hukukçu akademisyenleri dinleyecek olan komisyonun açılışında konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in Sumud Filosuna saldırmasına tepki gösterdi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Sıra hukukçularda! Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplandı

Türkiye terör belasından kurtulmak için peş peşe adımlar attı. Bu kapsamda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 13. toplantısını gerçekleştiriyor.

Söz sırası hukukçularda!

SÖZ SIRASI HUKUKÇULARDA
TBMM Tören Salonu'nda gerçekleştirilen 13. toplantının birinci oturumunda, Hukukçular Derneği, Türk Hukuk Enstitüsü, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD), Sosyal Demokrat Avukatlar Derneği (SODAD) ve Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) temsilcileri dinlenecek.

Terörsüz Türkiye Komisyonu yasal düzenlemeler için düğmeye basıyorTerörsüz Türkiye Komisyonu yasal düzenlemeler için düğmeye basıyor

Komisyon, ikinci oturumda ise Prof. Dr. Abdurrahman Eren, Prof. Dr. Fazıl Hüsnü Erdem, Prof. Dr. İlhan Üzülmez, Prof. Dr. Mahmut Koca ve Prof. Dr. Bahri Öztürk'ü dinleyecek.

AÇILIŞ KONUŞMASINDA İSRAİL'ETEPKİ
Komisyonun açılış konuşmasını yapan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in Sumud Filosu'na yaptığı saldırıya tepki gösterdi.

Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları:

"En son BM Genel Kurulu'nda delegelerin salonu terk etmesi İsrail'in eli kanlı hükümetini akıllandırmamış. Netanyahu ve çetesi yalnızlaşmaya devam edecek. Bir gün gelecek bunlarla aynı karede olmamak için bütün insanlık yarışacak.
Sumud'a yapılan saldırı İsrail'in kendi aleyhine dönecektir. İsrail'e karşı nefret duygusu büyük dalgalar haline gelmiş dünyanın bir çok yerinde Sumud'a yapılan saldırı gerekli cevabı bulacaktır."

CANLI ANLATIM | İsrail Gazze sularındaki Mikenoya saldırdı | Fair Ladyde alarm! Aktivistler açlık grevine başladıCANLI ANLATIM | İsrail Gazze sularındaki Mikenoya saldırdı | Fair Ladyde alarm! Aktivistler açlık grevine başladı

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | İsrail Gazze sularındaki Mikeno'ya saldırdı | Fair Lady'de alarm! Aktivistler açlık grevine başladı
İşgalci İsrail Sumud Filosuna saldırdı! Türkiye'den peş peşe tepkiler: Çağdaş Naziler hesap verecek
Casper
Devrik diktatör Beşar Esad zehirlendi mi? Firardan bu yana ikinci suikast iddiası
SON DAKİKA |7 belediye başkanı bugün AK Parti’ye katılacak
İsrail Sumud Filosu’ndaki yardım gönüllülerini canlı yayında esir aldı! İşte yasadışı şekilde alıkonan 37 Türk
Turgay Ciner Türkiye'den kaç para kaçırdı? Türk bankalara 800 milyon dolarlık borç!
TBMM'de renkli anlar! Önce açılış sonra resepsiyon... Başkan Erdoğan'dan "biriz beraberiz" mesajı: Tek tek tokalaştı
İnsanlık Ayakta: Soykırım şebekesinin Sumud Filosu’na hukuka aykırı kuşatması dünyayı ayağa kaldırdı! Onlarca ülkede binlerce kişi sokaklara çıktı...
Can Holding soruşturmasında flaş! MASAK raporunda ortaya çıktı: 1 yılda 88 milyar lira kara para!
Emekliye refah payı müjdesi! Ocak ayında zam oranları eşitlenecek mi? İşte yapılan hesaplamalar...
İstanbul’da 48 saatlik fırtına mesaisi! Doğu Avrupa soğuklarıyla yağış geliyor, rüzgar hızı 60 km’yi bulacak! 11 gün boyunca...
Domenico Tedesco'dan yıkım ekibi! Fenerbahçe'nin Nice maçı 11'i netleşti
Ocak zammı hakkında yeni ipucular... Zam yüzde 13'ü aşabilir! Memurlarsa ise bu miktar yüzde 20'ye yaklaşacak...
Gazze'ye yola çıkan Sumud Filosu'ndan Takvim'e özel açıklama! İsrail gemileri yaklaştı: "Bu benden aldığınız son mesaj olabilir"
Son dakika! Başkan Erdoğan'dan TBMM'deki resepsiyonda F-35 açıklaması: "Trump'a para verdiğimizi hatırlattım"
Alişan’dan Sumud Gemisi’ne yasadışı saldıran İsrail’e tepki: “İnsanlık uyandı sonun geliyor itrail”
Başkan Erdoğan'dan TBMM'nin 28. Yasama Dönemi 4. Yasama Yılı açılışında önemli açıklamalar
Can ve Ciner'e "kara para" soruşturması: Atilla Ciner ve Gökhan Şen tutuklandı
TAKVİM Galatasaray'ın Liverpool zaferinin perde arkasını sıraladı! Sevgi akıl ve yürek birleşti... Cimbom İngilizler'i dize getirdi