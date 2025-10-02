Sıra hukukçularda! Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplandı

Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları:

"En son BM Genel Kurulu'nda delegelerin salonu terk etmesi İsrail'in eli kanlı hükümetini akıllandırmamış. Netanyahu ve çetesi yalnızlaşmaya devam edecek. Bir gün gelecek bunlarla aynı karede olmamak için bütün insanlık yarışacak.

Sumud'a yapılan saldırı İsrail'in kendi aleyhine dönecektir. İsrail'e karşı nefret duygusu büyük dalgalar haline gelmiş dünyanın bir çok yerinde Sumud'a yapılan saldırı gerekli cevabı bulacaktır."