Sıra hukukçularda! Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplandı

Türkiye terör belasından kurtulmak için peş peşe adımlar attı. Bu kapsamda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 13. toplantısını gerçekleştiriyor.
SÖZ SIRASI HUKUKÇULARDA
TBMM Tören Salonu'nda gerçekleştirilen 13. toplantının birinci oturumunda, Hukukçular Derneği, Türk Hukuk Enstitüsü, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD), Sosyal Demokrat Avukatlar Derneği (SODAD) ve Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) temsilcileri dinlenecek.
Komisyon, ikinci oturumda ise Prof. Dr. Abdurrahman Eren, Prof. Dr. Fazıl Hüsnü Erdem, Prof. Dr. İlhan Üzülmez, Prof. Dr. Mahmut Koca ve Prof. Dr. Bahri Öztürk'ü dinleyecek.
AÇILIŞ KONUŞMASINDA İSRAİL'ETEPKİ
Komisyonun açılış konuşmasını yapan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in Sumud Filosu'na yaptığı saldırıya tepki gösterdi.
Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları:
"En son BM Genel Kurulu'nda delegelerin salonu terk etmesi İsrail'in eli kanlı hükümetini akıllandırmamış. Netanyahu ve çetesi yalnızlaşmaya devam edecek. Bir gün gelecek bunlarla aynı karede olmamak için bütün insanlık yarışacak.
Sumud'a yapılan saldırı İsrail'in kendi aleyhine dönecektir. İsrail'e karşı nefret duygusu büyük dalgalar haline gelmiş dünyanın bir çok yerinde Sumud'a yapılan saldırı gerekli cevabı bulacaktır."