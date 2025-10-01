Türkiye’den İsrail’in yasa dışı terör eylemine sert tepki! "Sumud Filosu'na hukuksuz ve barbar saldırı kabul edilemez"

"İŞGALCİ İSRAİL BU DAYANIŞMANIN ÖNÜNE GEÇEMEYECEKTİR"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Terör devleti İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik hukuksuz kuşatmasına sert sözlerle tepki gösterdi.



Bakan Tunç, İşgalci İsrail'in terör eylemlerine bir yenisini daha eklediğini belirtirken, soykırımcıların vicdanları durduramayacak, dayanışmanın önüne geçemeyeceğini belirtti.



İşte Bakan Tunç'un açıklamasının tamamı;

"İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçleri tarafından yapılan saldırıyı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum.

İnsanlık onurunun ve vicdanların sesi olan Küresel Sumud Filosu’nun barışçıl ve meşru yardım girişimine yasa dışı şekilde müdahale eden işgalci İsrail, terör eylemlerine bir yenisini daha eklemiştir.

İsrail’in gemilere uluslararası sularda saldırması, sadece insan haklarına değil aynı zamanda uluslararası hukuka da açık bir saldırıdır.

Gazze'de 65 binden fazla masum sivili katleden soykırımcı İsrail, yardım malzemelerinin hayatta kalan Filistinli kardeşlerimize ulaştırılmasını da engelleyerek katliamı büyütme çabasındadır.

İşgalci İsrail ne yaparsa yapsın vicdanları durduramayacak, dayanışmanın önüne geçemeyecektir.

Bebek katili İsrailli yetkililer, işledikleri insanlık ve savaş suçlarının hesabını uluslararası hukuk önünde ve insanlık vicdanında verecektir."