Türkiye’den İsrail’in yasa dışı terör eylemine sert tepki! "Sumud Filosu'na hukuksuz ve barbar saldırı kabul edilemez"

Küresel Sumud Filosu, Gazze'ye yaklaştıkça soykırımcı İsrail tarafından kuşatma ve hukuksuz tacizlere maruz kaldı...
Türkiye ise bu yasadışı ablukaya sessiz kalmadı...
İşte o isimlerden gelen tepkiler!
"İŞGALCİ İSRAİL BU DAYANIŞMANIN ÖNÜNE GEÇEMEYECEKTİR"
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Terör devleti İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik hukuksuz kuşatmasına sert sözlerle tepki gösterdi.
Bakan Tunç, İşgalci İsrail'in terör eylemlerine bir yenisini daha eklediğini belirtirken, soykırımcıların vicdanları durduramayacak, dayanışmanın önüne geçemeyeceğini belirtti.
İşte Bakan Tunç'un açıklamasının tamamı;
"İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçleri tarafından yapılan saldırıyı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum.
İnsanlık onurunun ve vicdanların sesi olan Küresel Sumud Filosu’nun barışçıl ve meşru yardım girişimine yasa dışı şekilde müdahale eden işgalci İsrail, terör eylemlerine bir yenisini daha eklemiştir.
İsrail’in gemilere uluslararası sularda saldırması, sadece insan haklarına değil aynı zamanda uluslararası hukuka da açık bir saldırıdır.
Gazze'de 65 binden fazla masum sivili katleden soykırımcı İsrail, yardım malzemelerinin hayatta kalan Filistinli kardeşlerimize ulaştırılmasını da engelleyerek katliamı büyütme çabasındadır.
İşgalci İsrail ne yaparsa yapsın vicdanları durduramayacak, dayanışmanın önüne geçemeyecektir.
Bebek katili İsrailli yetkililer, işledikleri insanlık ve savaş suçlarının hesabını uluslararası hukuk önünde ve insanlık vicdanında verecektir."
"HUKUKSUZ KUŞATMAYI EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE KINIYORUM"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Katil İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik kuşatması hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Bakan Uraloğlu, hukuksuz kuşatmayı en güçlü şekilde kınadığını belirtti.
İşte Bakan Uraloğlu'nun açıklamasının tamamı;
"Sumud Filosu’na yapılan saldırıyı ve hukuksuz kuşatmayı en güçlü şekilde kınıyorum. İnsani yardım götürmekten başka amacı olmayan bu girişime yönelik engelleme, uluslararası hukuka ve insanlık vicdanına ağır bir darbedir. Filistin’in meşru mücadelesinin yanında olmaya devam edeceğimizi, Gazze’ye uygulanan ablukanın derhal kaldırılması gerektiğini bir kez daha vurguluyorum. Türkiye olarak, mazlumların sesi olmayı sürdüreceğiz…"
"TÜM DÜNYA TEPKİ GÖSTERMELİ"
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısı hakkında paylaşımda bulundu.
Işıkhan, "Tüm dünya bu alçak saldırıya karşı tepkisini göstermeli ve soykırımcı İsrail yönetimine dur diyebilmelidir!" diyerek tüm dünyaya çağrıda bulundu.
İşte Işıkhan'ın açıklamasının tamamı;
"İsrail’in uluslararası hukuku tanımayan, tüm küresel sistemi krize sürükleyen alçak saldırılarına bir yenisi daha eklendi.
Küresel Sumud Filosu, eli kanlı İsrail yönetimi tarafından insanlığın katledildiği bu çağda bir umut ışığıdır.
Filodaki vicdanlı insanlara karşı uygulanan müdahaleyi en ağır şekilde lanetliyoruz. Tüm dünya bu alçak saldırıya karşı tepkisini göstermeli ve soykırımcı İsrail yönetimine dur diyebilmelidir!
Sumud Filosu Yalnız Değildir! Gazze Yalnız Değildir! Filistin Yalnız Değildir!"
ALİ YERLİKAYA: "BU SALDIRI İNSANLIĞIN AÇIKÇA AYAKLAR ALTINA ALINMASIDIR"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Soykırım şebekesi İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik hukuksuz ablukasına sert tepki gösterdi. Yerlikaya, yaptığı açıklamada, "Küresel Sumud Filosuna uluslararası sularda yapılan müdahale; deniz hukukunun ve insanlığın açıkça ayaklar altına alınmasıdır" ifadelerini kullandı.
İşte Yerlikaya'nın açıklamasının tamamı;
"Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosuna uluslararası sularda yapılan müdahale; deniz hukukunun ve insanlığın açıkça ayaklar altına alınmasıdır.
Aralarında vatandaşlarımızın da olduğu, tek gayesi Gazze halkına insani yardım malzemesi götürmek olan sivilleri alıkoyan İsrail, insanlık suçu işlemeye devam etmektedir.
İsrail’in Küresel Sumud Filosuna yaptığı müdahaleyi lanetliyorum."
DEM PARTİ: KABUL EDİLEMEZ
Dem Parti, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik yaptığı tacizlere yönelik sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Dem Parti yaptığı açıklamada:
"Netanyahu hükümeti; Gazze işgaline, Filistinlilere yönelik soykırıma varan katliama dikkat çekmek ve bölgeye insani yardım ulaştırmak amacıyla dünyanın dört bir yanından insanların oluşturduğu Sumud Filosu’na müdahale ediyor.
Netanyahu ve savaş kabinesinin uluslararası ve insani hukuku hiçe sayarak Sumud Filosu’na müdahale etmesi kabul edilemez. Tüm uluslararası kamuoyunu, bu saldırılara karşı en etkili biçimde tepki vermeye çağırıyoruz.
Netanyahu iktidarının bu saldırganlığına karşı Sumud Filosu’nda yer alan sivil ve aktivistlerin yanındayız!" ifadelerini kullandı.
"ULUSLARARASI HUKUKA VE VİCDANA KARŞI İŞLENEN BİR SUÇTUR"
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, İsrail'in yasadışı ablukasına sert tepki gösterdi.
Şahin, "Uluslararası hukuka ve vicdana karşı işlenen bir suçtur" ifadelerini kullandı.
Şahin'in açıklamasının tamamı;
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde Türkiye, her daim zalimin karşısında; mazlum Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir. Sumud Filosu’na yönelik alçakça saldırı; insanlığa, uluslararası hukuka ve vicdana karşı işlenen bir suçtur. Terör devleti İsrail'in sivilleri hedef almasını en güçlü şekilde lanetliyor, bu onurlu yolculuğa çıkan gönüllü kahramanlarımızı tüm kalbimle selamlıyorum. Dualarımız sizlerle."
"TARİHE KARA BİR LEKE OLARAK GEÇECEKTİR"
İletişim Başkanı Burhanettin Duran soykırımcı İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yaptığı saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Duran, "Tarihe kara bir leke olarak geçecektir" diyerek uluslararası toplumu bu hukuksuz ablukaya karşı ses çıkarmaya davet etti.
İşte Duran'ın açıklamasının tamamı;
"Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail tarafından saldırılması kabul edilemez, şiddetle kınıyorum.
Küresel Sumud Filosu’na yapılan bu müdahale, tarihe kara bir leke olarak geçecektir.
Sivil aktivistlerin ve gönüllülerin tek amacı, ambargo altındaki masum insanlara gıda, ilaç ve temel ihtiyaç malzemeleri ulaştırmaktır.
Gazze’de soykırım suçu işleyen İsrail, bu suçuna uluslararası sularda sivil ve barışçıl aktivistlere saldırarak bir yenisini eklemiştir.
İsrail’in bu müdahalesi, sadece insanlık onuruna değil, aynı zamanda uluslararası hukuka da açık bir saldırıdır.
Tüm uluslararası toplumu, bu hukuk ve insanlık dışı saldırıya karşı seslerini yükseltmeye davet ediyorum"
"HUKUKSUZ VE BARBAR SALDIRI KABUL EDİLEMEZ"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısını kınadı.
Yılmaz, "İsrail’in uluslararası sularda Sumud Filosuna yaptığı hukuksuz ve barbar saldırı kabul edilemez. İnsanlığın ortak vicdanına yapılan bu saldırıyı kınıyor ve lanetliyorum.
Gazze’de daha fazla insanlık suçu işlenmeden ateşkes sağlanmalı, insani yardımlar kesintisiz ve yeterli düzeyde ulaştırılmalı, iki devletli kalıcı çözümün yolu açılmalıdır." ifadelerini kullandı.
AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: SALDIRI DÜŞMANCA VE BARBARCADIR
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Sumud Filosu, insanlık ittifakının mazlum Gazze halkına uzanmaya çalışan en asil ellerinden biridir.
Soykırımcı Netanyahu şebekesi, Gazze halkına açlığı bir katliam biçimi olarak dayatmaktadır. Sumud Filosu’nun mensupları insanlık adına bu katliama karşı çıkmıştır.
Soykırımcı Netanyahu Hükümetinin Sumud Filosu’na saldırısı, tüm insanlığa düşmanlıktır. Sumud Filosu’na dönük müdahale düşmanca ve barbarcadır.
Tüm dünyanın bu barbarca müdahale karşısında tek ses olarak hareket etmesi gerekir.
Sumud Filosu insanlık demektir.