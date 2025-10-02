PODCAST CANLI YAYIN

İstanbul'da DEAŞ operasyonu | 13 gözaltı

İstanbul'da DEAŞ ile bağlantılı oldukları ve sosyal medya üzerinden propaganda yaptıkları belirlenen 15 kişinin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyon düzenlendi. 13 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ ile bağlantılı 15 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

13 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI!

Soruşturma kapsamında, DEAŞ Silahlı Terör Örgütü ile bağlantılı olduğu değerlendirilen ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduklarına dair bilgiler bulunan 3 şüpheli ile sosyal medya üzerinden örgütün propagandasını yaparak DEAŞ'ı övücü ve destekleyici paylaşımlarda bulunan 12 şüpheli olmak üzere toplam 15 kişi hakkında operasyon düzenlendi.

Operasyon sonucunda 13 şüpheli gözaltına alındı. Firari durumda bulunan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi.

