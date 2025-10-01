DMM'den Başkan Erdoğan'a KAAN hakkında bilgi verilmediği iddialarına yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada yayılan "Başkan Erdoğan'a KAAN hakkında bilgi verilmediği iddialarını yalanladı."



DMM'nin sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşım:



Bazı basın organlarında ve sosyal medyada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a KAAN uçaklarının motorları hakkında bilgi verilmediği veya yanlış bilgi verildiği" yönünde dolaşıma sokulan iddialar dezenformasyon ürünüdür.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Savunma Sanayii İcra Komitesi Başkanı olarak stratejik yatırımlara doğrudan liderlik etmektedir. Milli Muharip Uçak KAAN ve millî motor geliştirme programı, Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu, iradesi ve kararlığı doğrultusunda, Savunma Sanayii Başkanlığımızın koordinasyonunda ve Türk mühendislerinin fedakarane gayretleriyle ilerlemektedir.

Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın stratejik yatırımla ilgili bilgilendirilmediği veya yanlış bilgilendirildiği iddiaları, Cumhurbaşkanlığı makamını hedef alan açık bir dezenformasyon girişimidir. Kamuoyunun, Milli Savunma Sanayi gibi stratejik bir konuda spekülasyonlara itibar etmemesi ve yalnızca resmî kurumların açıklamalarını dikkate alması önem arz etmektedir.



