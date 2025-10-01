PODCAST CANLI YAYIN

DMM'den Başkan Erdoğan'a KAAN hakkında bilgi verilmediği iddialarına yalanlama

Dezanformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) Başkan Erdoğan'a KAAN hakkında bilgi verilmediği iddialarını yalanladı.

Giriş Tarihi:
DMM'den Başkan Erdoğan'a KAAN hakkında bilgi verilmediği iddialarına yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada yayılan "Başkan Erdoğan'a KAAN hakkında bilgi verilmediği iddialarını yalanladı."

DMM'nin sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşım:

Bazı basın organlarında ve sosyal medyada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a KAAN uçaklarının motorları hakkında bilgi verilmediği veya yanlış bilgi verildiği" yönünde dolaşıma sokulan iddialar dezenformasyon ürünüdür.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Savunma Sanayii İcra Komitesi Başkanı olarak stratejik yatırımlara doğrudan liderlik etmektedir. Milli Muharip Uçak KAAN ve millî motor geliştirme programı, Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu, iradesi ve kararlığı doğrultusunda, Savunma Sanayii Başkanlığımızın koordinasyonunda ve Türk mühendislerinin fedakarane gayretleriyle ilerlemektedir.

Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın stratejik yatırımla ilgili bilgilendirilmediği veya yanlış bilgilendirildiği iddiaları, Cumhurbaşkanlığı makamını hedef alan açık bir dezenformasyon girişimidir. Kamuoyunun, Milli Savunma Sanayi gibi stratejik bir konuda spekülasyonlara itibar etmemesi ve yalnızca resmî kurumların açıklamalarını dikkate alması önem arz etmektedir.

DMM'nin paylaşımı.DMM'nin paylaşımı.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgünden KAAN açıklaması: Teslim tarihinde herhangi bir gecikme yokSavunma Sanayii Başkanı Haluk Görgünden KAAN açıklaması: Teslim tarihinde herhangi bir gecikme yok
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'den KAAN açıklaması: "Teslim tarihinde herhangi bir gecikme yok"

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI | Başkan Erdoğan'dan TBMM'nin 28. Yasama Dönemi 4. Yasama Yılı açılışında önemli açıklamalar
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 11. Yargı Paketi ve Suça Sürüklenen Çocuklar açıklaması: Taslak hazır | CHP'ye tepki | Terörsüz Türkiye mesajı
Devlet Bahçeli'den TBMM açılışına katılmayan CHP'ye sert tepki: "Türk milletinin iradesine kesif bir saldırıdır"
Küresel Sumud Filosu Gazze yolunda! İsrail'den teknelere siber saldırı: 15 dakika boyunca iletişim kesildi
Özgür Özel’den adaylık hamlesi: CHP'deki savaş anketlere girdi!
Sanatçı Güllü’nün ölümüne dair yeni görüntüler ortaya çıktı! Servet ve borç iddiaları kafaları karıştırdı
Can Holding soruşturmasında flaş! Kenan Tekdağ'ın ifadesi ortaya çıktı! İşte 350 milyon dolar yanıtı! | Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan yok
Yunan bile gördü ama muhalefet hala 3 maymunu oynuyor! Kathimerini'den Başkan Erdoğan için "Büyük Türk" manşeti!
ABD iç savaşa mı hazırlanıyor? Trump ve Hegseth’in yüzlerce askerle yaptığı olağanüstü toplantının arka planı
Can Holding operasyonundan bir gün önce Ciner'in borsa hisselerinde hareketlilik! Operasyon sızdırıldı mı?
ABD’de bütçe krizi: 2019’dan bu yana bir ilk! Hükümet kepenk kapattı
Domenico Tedesco'dan yıkım ekibi! Fenerbahçe'nin Nice maçı 11'i netleşti
Beşiktaş Belediyesi'nde çalışan Eren genç yaşında mobbing kurbanı oldu!
Ekim yağmurları kapıyı çaldı! Meteoroloji'den İstanbul için hafta sonu alarmı: Sağanak ve fırtına daha kuvvetli geliyor
20 yıl vade yüzde 10 peşinat! Başvurular e-Devlet'ten! Yüzyılın konut projesi TOKİ ile başlıyor
Spor yazarları Galatasaray'ın Liverpool zaferini değerlendirdi! "Enerji patlaması"
Doğum izni çalışmasında sona gelindi! Anneye 24 hafta babaya 15 gün koruyucu aileye 15 gün izin gündemde...
Gazze için arabulucu Türkiye! MİT Başkanı Kalın Katar'da | Hamas Trump planını kabul edecek mi?
Bakan Bayraktar Türkiye ve ABD arasında yapılan anlaşmanın detaylarını açıkladı! Kaya gazında tarihi proje: Türkiye için oyun değiştirici olacak!
Cimbom dünya devini devirdi! Galatasaray - Liverpool: 1-0 | MAÇ SONUCU