PODCAST CANLI YAYIN

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'den KAAN açıklaması: "Teslim tarihinde herhangi bir gecikme yok"

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Milli Muharip Uçak KAAN ve yerli motor geliştirme çalışmalarının planlandığı şekilde sürdüğünü belirterek, KAAN’ın geleceğinin tek bir ülkenin motoruna bağlı olmadığını vurguladı. Görgün, KAAN'ın teslimat takviminde bir gecikme bulunmadığını bildirdi. Endonezya ile yapılan ihracat anlaşmasına da değinen Görgün, "Endonezya'ya ihraç edilmesi planlanan 48 adet beşinci nesil KAAN savaş uçağı, ABD menşeli motorlarla değil, milli motorlarımızla güçlendirilecektir" dedi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'den KAAN açıklaması: "Teslim tarihinde herhangi bir gecikme yok"

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Milli Muharip Uçak KAAN ve yerli motor geliştirme çalışmalarının planlandığı şekilde ilerlediğini belirterek, KAAN'ın geleceğinin hiçbir şekilde tek bir ülkenin motoruna bağlı olmadığını söyledi.

KAAN'ın teslimat tarihinde gecikme yok

Görgün, KAAN Projesi, uçağın geliştirme ve ilk blok üretiminde kullanılacak ithal motorların temin süreci ve yerli motor geliştirme çalışmalarına ilişkin soruları yanıtladı.

TÜM İMKANLARIMIZI SEFERBER EDİYORUZ

Türk savunma sanayisinin "tam bağımsızlık" hedefi doğrultusunda motor gibi ürünlerde karşı karşıya kaldığı kısıtlamalara ilişkin Görgün, "Savunma Sanayii Başkanlığımızın temel hedefi, savunma sanayiinde tam bağımsızlığı sağlamak ve kahraman ordumuzun ihtiyaçlarını yerli ve milli çözümlerle karşılamaktır. Açık ve kapalı tüm kısıtlamaları takip ediyor, savunma sanayiinde uluslararası alanda yaşanabilecek her türlü sınırlamayı dikkatle değerlendiriyor, ülkemizin çıkarlarını korumak için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz" dedi.

Görgün, "Hiçbir zaman tek bir kaynağa bağlı kalmadan, alternatif tedarik ve geliştirme seçeneklerini eş zamanlı olarak planlıyor ve uyguluyoruz. Böylelikle hem teknolojik bağımsızlığımızı güçlendiriyor hem de teslimat sürekliliğimizi güvence altına alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Motor teknolojileri konusunda yürütülen projelere değinen Görgün, kara araçları, helikopterler, insansız hava araçları, füzeler ve deniz platformları için geliştirilen yerli motorların test ve üretim süreçlerinin başarıyla sürdüğünü belirtti.

TESLİM TAKVİMİNDE GECİKME YOK

KAAN projesine ilişkin olarak Görgün, "Milli Muharip Uçağımız KAAN'ın motor çalışmalarında da aynı anlayışla ilerliyoruz. KAAN seri üretimi yabancı değil yerli motor üzerinden planlandı. KAAN savaş uçağının ana motoru TF35000 ve yardımcı güç ünitesi APU60 için geliştirme faaliyetleri başarıyla devam etmektedir. Savunma sanayiinde süreç daima bu şekilde işler. Önce mevcut motorlarla başlanır, ardından milli motor projeleri devreye alınır. Biz de KAAN'ı blok yaklaşımıyla üretiyoruz. Yani farklı aşamalarda, farklı kabiliyetlerle güçlenen versiyonlarını envantere kazandırarak, kademeli olarak geliştiriyoruz. Bu kapsamda KAAN savaş uçağımızın teslimat takviminde bir gecikme bulunmamaktadır. Seri üretimimizi riske atmamak için de yalnızca tek bir kaynağa bağlı kalmıyor, farklı tedarik kanallarıyla çalışıyor, alternatifleri eş zamanlı olarak değerlendiriyoruz. Böylece hem takvimi güvence altına alıyor hem de milli motor geliştirme yol haritamızı kesintisiz ilerletiyoruz. KAAN'ın geleceği hiçbir şekilde tek bir ülkenin motoruna bağlı değildir. Biz mühendislerimize güveniyoruz. TF35000'in seri imalat süreci planlandığı şekilde devam ediyor" dedi.

Milli Muharip Uçak KAAN (AA)Milli Muharip Uçak KAAN (AA)

TÜM MOTORLAR TEDARİK EDİLDİ

Prototip üretim sürecine değinen Görgün, "KAAN prototip uçaklar için gerekli tüm motorlar tedarik edilerek Türkiye'ye teslimatları tamamlandı. Prototip uçaklarımızın üretimi son hızla devam etmektedir" ifadesini kullandı.

ABD'den motor temini konusunda da bilgi veren Görgün, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim edilecek ilk blok belli sayıda KAAN seri uçaklarımız için ihtiyaç duyulacak motor tedarikine ilişkin ABD'ye resmi başvuru süreci tamamlandı" dedi.

SERİ ÜRETİM YERLİ MOTORLA OLACAK

Olası alternatiflere ilişkin Görgün, "İhtiyaç olması durumunda ilk blok için motor değişikliği yapılması imkan dahilindedir. Bu durumdan kaynaklanacak bazı mühendislik geliştirme ihtiyaçlarının ortaya çıkması mümkün olmakla birlikte, uçak tasarım ve geliştirme faaliyetleri, tüm dünyada da olduğu üzere, sürekli bir iterasyon ve değişiklik yönetimi ihtiyacını bünyesinde barındırmaktadır. Böyle bir durumda önemli bir takvimsel dezavantaj yaşayacağımızı düşünmüyorum. Zira biz projelerimizi Çevik Sistem Mühendisliği yaklaşımıyla yönetiyoruz. Ancak belirttiğim üzere bizim nihai seri üretim uçaklarımız yerli motorla uçacak" değerlendirmesinde bulundu.

"2 YILDA ÇOK ÖNEMLİ YOL KATEDİLDİ"

Yerli motor projesinde geçmişte yaşanan gecikmelere ilişkin soruya Görgün, "Bir gecikme söz konusuydu ilk ele aldığım konu bu oldu, şimdi sorumluluklar ve takvim net. Sorumluluk alan tüm şirketlerimiz vazifelerini zamanında yerine getiriyor, SSB Motor Daire Başkanlığı da yakından takip ediyor. Geçtiğimiz 2 yılda çok önemli yol katedildi" yanıtını verdi.

Başkan Erdoğan ve Milli Muharip Uçak KAAN (AA)Başkan Erdoğan ve Milli Muharip Uçak KAAN (AA)

Görgün, "ANKA-III için geliştirilen TF6000 turbofan motorunun başarıyla ilk çalıştırılmasının yapıldığı, KIZILELMA için TF10000 geliştirme çalışmalarının devam ettiği ve nihayetinde KAAN savaş uçağının ana motoru TF35000 ve yardımcı güç ünitesi APU60 için geliştirme faaliyetlerimizin planlandığı şekilde devam ettiği dikkate alındığında, motor alanında azımsanmayacak bir yol alındığı ve geleceğe güvenle bakabileceğimizi ifade etmek isterim." ifadelerini kullandı.

ENDONEZYA'YA YERLİ MOTORLARLA İHRAÇ EDİLECEK

Endonezya ile yapılan ihracat anlaşmasına da değinen Görgün, "Endonezya'ya ihraç edilmesi planlanan 48 adet beşinci nesil KAAN savaş uçağı, ABD menşeli motorlarla değil, milli motorlarımızla güçlendirilecektir" dedi.

Görgün, "Son olarak şunu vurgulamak isterim, bu kutlu davada mühendislerimize güveniyoruz. Yerli ve milli imkanlarla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve desteğiyle KAAN'ı ve yerli motorunu ülkemize kazandırmak için var gücümüzle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Turgay Ciner hakkında tutuklanmaya yönelik yakalama kararı! Ciner Grup'un sahip olduğu Park Holding dahil birçok şirkete kayyum atandı | 12 yönetici gözaltında
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'den KAAN açıklaması: "Teslim tarihinde herhangi bir gecikme yok"
Türk Telekom
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine toplanıyor! ABD ziyareti, Terörsüz Türkiye ve Gazze masada
Emekliye ocakta yüzde 13.08 enflasyon zammı: SSK, BAĞ-KUR'lu için yeni ipucu geldi! Taban maaş 19 bin TL'yi aşacak
Son dakika! İstanbul'da yağmur sonrası trafik kilit! Yola çıkacaklar dikkat: TEM'de zincirleme kaza
ABD'nin "Gazze ateşkes planı"nın detayları ortaya çıktı! Soykırımcı Netanyahu'nun önündeki iki seçenek
SON DAKİKA: Şiddetli yağmur fırtınası geliyor! Meteoroloji 17 ile sarı kod verdi, İstanbul’da şakır şakır yağmur o saatlerde zirve yapacak
Başörtüsüne hayır sapkınlığa evet! KKTC'de yeni skandal! AB'nin fonladığı dernek öğrencileri eşcinsel yapmak için çalışıyor
Suç örgütü lideri Barış Boyun'un ölüm talimatları ses kayıtlarına takıldı! İtalya-Türkiye iş birliği ile saldırılar önlendi
Enerjide köklü değişiklik! İki haftada 12 anlaşma! Türkiye'den küresel LNG hamlesi
Sağlık Bakanı Memişoğlu duyurdu: 18 bin yeni sağlık personeli alınacak
Asrın felaketinde yaralar sarılıyor... Tarihin en büyük inşa seferbeliğinde son aşamaya gelindi... 3 ay içinde 150 bin konut!
CHP'li Muhittin Böcek'in rüşvet çarkı deşifre! Kendi tehdit etti oğlu siyah poşetlerle milyonlar kaldırdı | Bomba "Muharrem İnce" itirafı
"Kata o alçağı sokmadık" sözleri sonrası Gürsel Tekin Ali Mahir Başarır'ı yaylım ateşine tuttu! "Ağzınızdan dökülenler lağım olmuş!" | CHP'de kriz derinleşiyor...
SGK’nın rapor faturası: 8 ayda 30 milyar TL
ABD'de kiliseye silahlı saldırı: Çok sayıda kişi yaralandı, saldırgan etkisiz hale getirildi | ABD Başkanı Donald Trump'tan açıklama
Servis şoförü Binali Aslan'ın katilleri öldürüldü! İçişleri Bakanlığı duyurdu: MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu
"Kim Milyoner Olmak İster?"de heyecan dolu anlar: Yarışmacı iki şık arasında kaldı! O soruda risk aldı mı?
YPG hem mutabakata uymuyor hem sabır taşını zorluyor! Elebaşı İlham Ahmed'in ağzındaki bakla... "Abdi Savunma Bakanı olsun"