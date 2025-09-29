Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'den KAAN açıklaması: "Teslim tarihinde herhangi bir gecikme yok"

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Milli Muharip Uçak KAAN ve yerli motor geliştirme çalışmalarının planlandığı şekilde ilerlediğini belirterek, KAAN'ın geleceğinin hiçbir şekilde tek bir ülkenin motoruna bağlı olmadığını söyledi.
KAAN'ın teslimat tarihinde gecikme yok
Görgün, KAAN Projesi, uçağın geliştirme ve ilk blok üretiminde kullanılacak ithal motorların temin süreci ve yerli motor geliştirme çalışmalarına ilişkin soruları yanıtladı.
TÜM İMKANLARIMIZI SEFERBER EDİYORUZ
Türk savunma sanayisinin "tam bağımsızlık" hedefi doğrultusunda motor gibi ürünlerde karşı karşıya kaldığı kısıtlamalara ilişkin Görgün, "Savunma Sanayii Başkanlığımızın temel hedefi, savunma sanayiinde tam bağımsızlığı sağlamak ve kahraman ordumuzun ihtiyaçlarını yerli ve milli çözümlerle karşılamaktır. Açık ve kapalı tüm kısıtlamaları takip ediyor, savunma sanayiinde uluslararası alanda yaşanabilecek her türlü sınırlamayı dikkatle değerlendiriyor, ülkemizin çıkarlarını korumak için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz" dedi.
Görgün, "Hiçbir zaman tek bir kaynağa bağlı kalmadan, alternatif tedarik ve geliştirme seçeneklerini eş zamanlı olarak planlıyor ve uyguluyoruz. Böylelikle hem teknolojik bağımsızlığımızı güçlendiriyor hem de teslimat sürekliliğimizi güvence altına alıyoruz" ifadelerini kullandı.
Motor teknolojileri konusunda yürütülen projelere değinen Görgün, kara araçları, helikopterler, insansız hava araçları, füzeler ve deniz platformları için geliştirilen yerli motorların test ve üretim süreçlerinin başarıyla sürdüğünü belirtti.
TESLİM TAKVİMİNDE GECİKME YOK
KAAN projesine ilişkin olarak Görgün, "Milli Muharip Uçağımız KAAN'ın motor çalışmalarında da aynı anlayışla ilerliyoruz. KAAN seri üretimi yabancı değil yerli motor üzerinden planlandı. KAAN savaş uçağının ana motoru TF35000 ve yardımcı güç ünitesi APU60 için geliştirme faaliyetleri başarıyla devam etmektedir. Savunma sanayiinde süreç daima bu şekilde işler. Önce mevcut motorlarla başlanır, ardından milli motor projeleri devreye alınır. Biz de KAAN'ı blok yaklaşımıyla üretiyoruz. Yani farklı aşamalarda, farklı kabiliyetlerle güçlenen versiyonlarını envantere kazandırarak, kademeli olarak geliştiriyoruz. Bu kapsamda KAAN savaş uçağımızın teslimat takviminde bir gecikme bulunmamaktadır. Seri üretimimizi riske atmamak için de yalnızca tek bir kaynağa bağlı kalmıyor, farklı tedarik kanallarıyla çalışıyor, alternatifleri eş zamanlı olarak değerlendiriyoruz. Böylece hem takvimi güvence altına alıyor hem de milli motor geliştirme yol haritamızı kesintisiz ilerletiyoruz. KAAN'ın geleceği hiçbir şekilde tek bir ülkenin motoruna bağlı değildir. Biz mühendislerimize güveniyoruz. TF35000'in seri imalat süreci planlandığı şekilde devam ediyor" dedi.
TÜM MOTORLAR TEDARİK EDİLDİ
Prototip üretim sürecine değinen Görgün, "KAAN prototip uçaklar için gerekli tüm motorlar tedarik edilerek Türkiye'ye teslimatları tamamlandı. Prototip uçaklarımızın üretimi son hızla devam etmektedir" ifadesini kullandı.
ABD'den motor temini konusunda da bilgi veren Görgün, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim edilecek ilk blok belli sayıda KAAN seri uçaklarımız için ihtiyaç duyulacak motor tedarikine ilişkin ABD'ye resmi başvuru süreci tamamlandı" dedi.
SERİ ÜRETİM YERLİ MOTORLA OLACAK
Olası alternatiflere ilişkin Görgün, "İhtiyaç olması durumunda ilk blok için motor değişikliği yapılması imkan dahilindedir. Bu durumdan kaynaklanacak bazı mühendislik geliştirme ihtiyaçlarının ortaya çıkması mümkün olmakla birlikte, uçak tasarım ve geliştirme faaliyetleri, tüm dünyada da olduğu üzere, sürekli bir iterasyon ve değişiklik yönetimi ihtiyacını bünyesinde barındırmaktadır. Böyle bir durumda önemli bir takvimsel dezavantaj yaşayacağımızı düşünmüyorum. Zira biz projelerimizi Çevik Sistem Mühendisliği yaklaşımıyla yönetiyoruz. Ancak belirttiğim üzere bizim nihai seri üretim uçaklarımız yerli motorla uçacak" değerlendirmesinde bulundu.