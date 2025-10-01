PODCAST CANLI YAYIN

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, A Haber'de TBMM'nin açılışına ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. CHP'nin açılışa katılmama kararını "Milli iradeye saygısızlık" olarak değerlendiren Tunç, "Bugün itibarıyla baktığımızda, milletin değerlerine uzak kalmaya çalışan, milletin değerleriyle barışık olmayan bir siyaset izleyen ve özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni tam anlamıyla idrak edemeyen bir yapı görüyoruz." ifadelerini kullandı. Bakan Yılmaz Tunç, "Terörsüz Türkiye" ve 11. Yargı Paketi ile Suça Sürüklenen Çocuklar meselesine ilişkin de konuştu.

TBMM 28. Dönem 4. Yasama Yılı bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, A Haber'e konuk olarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP'nin TBMM açılışına katılmamasını eleştiren Bakan Tunç, "CHP'nin yaptığı milli iradeye saygısızlıktır." dedi.

Bakan Tunç: "TBMM milli iradenin tecelligahıdır"

TBMM'nin milli iradenin tecelligahı olduğunun altını çizen Tunç, yasama, yürütme ve yargı erklerinin uyum içinde çalıştığını belirtereki"Burası milli iradenin tecelligahı. Burada alınan kararlar ve kanunlar çerçevesinde yürütme ve yargı görevini yapar. Devletin üç sütunu olan yasama, yürütme ve yargı çok önemlidir. Demokrasi budur, kuvvetler ayrılığıdır." ifadelerini kullandı.

Kurtuluş Savaşı'nı idare eden ve 15 Temmuz'da darbecilere karşı direnen Gazi Meclis'in önemine dikkat çeken Tunç, CHP'nin boykot kararını şu sözlerle eleştirdi:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kurtuluş Savaşı'nı idare edip ardından devlet kuran bir meclistir. Dolayısıyla, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, yasama yılının başında, adeta bir bayram havasında geçirilecek bir günde Meclis'e katılmaması, milli iradeye ve milletvekillerine saygısızlıktır."

CHP MİLLETİN DEĞERLERİNDEN UZAK
CHP'nin izlediği siyasetin doğru olmadığını ve partinin kurucu değerlerinden uzaklaştığını savunan Bakan Tunç şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Halk Partisi, evet, Atatürk'ün kurduğu bir partidir ama bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi, Atatürk'ün kurduğu parti değildir. Uygulamalarıyla bunu görüyoruz. Bugün itibarıyla baktığımızda, milletin değerlerine uzak kalmaya çalışan, milletin değerleriyle barışık olmayan bir siyaset izleyen ve özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni tam anlamıyla idrak edemeyen bir yapı görüyoruz."

"MİLLET CEVABINI SANDIKTA VERİR"
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP'nin sürekli bir karalama siyaseti yürüttüğünü ve hem parlamentoya gelmeyerek hem de milletin seçtiği Cumhurbaşkanı'nın açılış konuşmasını dinlemeyerek anayasal bir gerekliliği göz ardı ettiğini söyledi.

Tunç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Parlamento, her şeyin konuşulacağı yerdir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin izlediği politika, yargıya, yasamaya ve yürütmeye yönelik eleştirileri ve karalama siyaseti milletimiz tarafından görülüyor. Yeri ve zamanı geldiğinde de millet, geçmişte olduğu gibi yine buna cevabını verecektir."

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR
11. Yargı Paketi'nde dolandırıcılık ve nitelikli suçlara ilişkin caydırıcılığın öncelikli mesele olacağını belirterek şunları söyledi:

"Suça sürüklenen çocuklar taslağı hazır. Caydırıcı ve ıslah edici tedbirler alınmalı 15-18 yaş grubu üzerine çalışmalar yaptık. Cezaların arttırılması tek başına çözüm olmaz."

