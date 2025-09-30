TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye açıklaması: "Bu komisyon yasa hazırlama komisyonu değil"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye çalışmalarına devam eden Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun toplumun her kesimini dinlediğini bildirdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş A Haber’e konuştu

YASA HAZIRLAMA KOMİSYONU DEĞİL



A Haber'e Macaristan'da özel açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, "En aykırı fikirler bile aynı masada tartışılmalı. Bu komisyon yasa hazırlama komisyonu değil. Terör örgütünün tüm bileşenleri ile tasfiye olmalı." dedi.



ÖNCE MECLİS ADIM ATSIN GİBİ BİR ANLAYIŞ OLAMAZ



Terör örgütünün tüm bileşenleri ile tasfiye olması gerektiğini belirten Kurtulmuş, "Önce Meclis adım atsın gibi bir anlayış olamaz." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (Ekran görüntüsü)



HİÇBİR ŞEY GİZLİ DEĞİL

Hiçbir şeyin kapalı kapılar ardından olmadığını dile getiren Kurtulmuş komisyondaki her şeyin tutanak altına alındığını bildirdi.