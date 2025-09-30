SON DAKİKA! İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

Son dakika haberi...Bandırma'dan Rusya'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı'nda Umuryeri önlerinde makine arızası yapan 98 metre boyundaki kargo gemisi için kurtarma ekipleri yönlendirildi. İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı.



BAKANLIKTAN AÇIKLAMA



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Bandırma'dan Rusya'ya seyir halindeyken *İstanbul Boğazı Umuryeri önlerinde* makine arızası yaşayan *ARDA* isimli 98 metre boyundaki genel kargo gemisi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda, Kılavuz Kaptanımız, KURTARMA-4 ve KURTARMA-6 Römorkörümüz eşliğinde *Büyükdere'ye emniyetle demirletildi."



Ayrıntılar geliyor...

