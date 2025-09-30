PODCAST CANLI YAYIN

Beklenen gemilerden ilki geldi! Türkiye enerjide zirveye oynuyor

Türkiye dünyanın en güçlü deniz enerji filolarından biri olma yolunda ilerliyor... Filoya katılacak iki sondaj gemisinden ilki Mersin Taşucu Limanı'na ulaştı. Gemi hakkında bilgi veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Bu büyük hamle, enerjide tam bağımsızlık hedefimize bir adım daha yaklaştığımızın güçlü bir göstergesi. Mavi vatanda kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Türkiye, enerjide bağımsızlık hedefine emin adımlarla yürüyor. Denizlerde 4 sondaj gemisi, 2 sismik araştırma gemisi ve 1 yüzer doğal gaz üretim platformuyla güçlü bir filoya sahip olan Türkiye, 2 yeni gemiyle bu gücünü daha da pekiştirerek çalışmalarını üst seviyeye taşımaya hazırlanıyor.

İLK GEMİ MERSİN'E ULAŞTI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerji filosuna katılan iki yeni sondaj gemisinden ilkinin Mersin Taşucu Limanı'na ulaştığını bildirdi.

Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 12 bin metreye kadar sondaj yapabilme kabiliyetine sahip 7. nesil ultra derin deniz sondaj gemisinin Akdeniz'deki operasyonlarda görev yapacağını kaydetti.

İkinci sondaj gemisinin de yıl sonuna kadar Türkiye'ye ulaşacağını belirten Bayraktar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Böylece Türkiye, dünyanın en büyük 4. derin deniz sondaj filosuna sahip ülke konumuna yükselecek. Bu büyük hamle, enerjide tam bağımsızlık hedefimize bir adım daha yaklaştığımızın güçlü bir göstergesi. Mavi vatanda kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz."

Bakanlıktan yapılan açıklamada ise inşası 2024 yılında Güney Kore'de tamamlanan geminin, 228 metre uzunluğa ve 42 metre genişliğe sahip olduğu ifade edildi.

Helikopter pisti bulunan geminin, 200 personellik yaşam alanı bulunduğu kaydedildi. Enerji filosunda bulunan Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han derin deniz sondaj gemilerinin, halihazırda Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'nda görev yaptığı ifade edildi.

Somali'deki ilk kıtalararası görevinden dönen Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Filyos'ta yeni görevine hazırlandığı, Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemisinin de Karadeniz'de kullanıldığı aktarıldı. Bakanlık, Türkiye'nin enerji filosunda derin deniz sondaj ve sismik araştırma gemilerine ilave olarak 11 destek gemisi, 1 inşaat gemisi ve 1 de yüzer üretim platformu bulunduğunu açıkladı.

FİLODAKİ GEMİLERİMİZ
Yeni sondaj gemilerinin filoya katılmasıyla Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han sondaj gemileri, Barbaros Hayrettin Paşa, MTA Oruç Reis sismik arama gemileri ve ilk yüzer doğal gaz üretim platformu Osman Gazi'nin yer aldığı enerji filosundaki gemi sayısı 9'a yükseliyor.

ENERJİDE BERAT ALBAYRAK İMZASI
Türkiye'nin enerji alanındaki bağımsızlık adımlarının temeli, Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu dönemde atılan stratejik hamlelere dayanıyor.

Albayrak'ın görevde olduğu dönemde hayata geçirilen "Milli Enerji ve Maden Politikası" ülkenin enerji vizyonunda köklü bir değişimin önünü açtı.

Bu kapsamda Türkiye, yerli ve milli kaynaklara dayalı bir enerji politikası izlemeye başladı. En dikkat çeken adımlardan biri ise denizlerdeki enerji aramalarına hız kazandıran sondaj gemilerinin envantere dahil edilmesi oldu.

2017 yılında Fatih Sondaj Gemisi'nin Türkiye'ye kazandırılması, bu sürecin önemli bir dönüm noktası olarak kayıtlara geçti.

Albayrak döneminde başlatılan bu yeni vizyon, sadece gaz keşifleriyle sınırlı kalmadı; aynı zamanda Türkiye'nin uluslararası sularda petrol arama kabiliyetini geliştirmesinin de önünü açtı. Böylece, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmaya yönelik sessiz ancak kararlı bir dönüşüm süreci başlamış oldu.

BU HAMLE BATI'YI RAHATSIZ ETTİ
Yazar ve mütefekkir Sadık Albayrak 24 Temmuz'da Sabah Yazarı Yavuz Donat'a yaptığı açıklamada Türkiye'nin savunma sanayii, Karadeniz'de doğalgaz ve Gabar'da petrol sondajları gibi yerli ve milli hamlelerinin Batı'yı rahatsız ettiğini vurguladı. Sadık Albayrak enerji gemilerini işaret ederek, "Berat Albayrak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı iken, petrol ve doğalgaz arama gemilerini alırken tehdit edildi" diyerek bağımsızlaşma yolundaki mücadeleyi de ortaya koydu.

