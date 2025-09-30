Beklenen gemilerden ilki geldi! Türkiye enerjide zirveye oynuyor

Türkiye, enerjide bağımsızlık hedefine emin adımlarla yürüyor. Denizlerde 4 sondaj gemisi, 2 sismik araştırma gemisi ve 1 yüzer doğal gaz üretim platformuyla güçlü bir filoya sahip olan Türkiye, 2 yeni gemiyle bu gücünü daha da pekiştirerek çalışmalarını üst seviyeye taşımaya hazırlanıyor.
İLK GEMİ MERSİN'E ULAŞTI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerji filosuna katılan iki yeni sondaj gemisinden ilkinin Mersin Taşucu Limanı'na ulaştığını bildirdi.
Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 12 bin metreye kadar sondaj yapabilme kabiliyetine sahip 7. nesil ultra derin deniz sondaj gemisinin Akdeniz'deki operasyonlarda görev yapacağını kaydetti.
İkinci sondaj gemisinin de yıl sonuna kadar Türkiye'ye ulaşacağını belirten Bayraktar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Böylece Türkiye, dünyanın en büyük 4. derin deniz sondaj filosuna sahip ülke konumuna yükselecek. Bu büyük hamle, enerjide tam bağımsızlık hedefimize bir adım daha yaklaştığımızın güçlü bir göstergesi. Mavi vatanda kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz."
Bakanlıktan yapılan açıklamada ise inşası 2024 yılında Güney Kore'de tamamlanan geminin, 228 metre uzunluğa ve 42 metre genişliğe sahip olduğu ifade edildi.
Helikopter pisti bulunan geminin, 200 personellik yaşam alanı bulunduğu kaydedildi. Enerji filosunda bulunan Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han derin deniz sondaj gemilerinin, halihazırda Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'nda görev yaptığı ifade edildi.