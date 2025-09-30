Beklenen gemilerden ilki geldi! Türkiye enerjide zirveye oynuyor

Enerji filosuna katılan iki yeni sondaj gemisinin ilki Mersin Taşucu Limanı'na ulaştı (Fotoğraf: İHA)

Somali'deki ilk kıtalararası görevinden dönen Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Filyos'ta yeni görevine hazırlandığı, Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemisinin de Karadeniz'de kullanıldığı aktarıldı. Bakanlık, Türkiye'nin enerji filosunda derin deniz sondaj ve sismik araştırma gemilerine ilave olarak 11 destek gemisi, 1 inşaat gemisi ve 1 de yüzer üretim platformu bulunduğunu açıkladı.

FİLODAKİ GEMİLERİMİZ

Yeni sondaj gemilerinin filoya katılmasıyla Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han sondaj gemileri, Barbaros Hayrettin Paşa, MTA Oruç Reis sismik arama gemileri ve ilk yüzer doğal gaz üretim platformu Osman Gazi'nin yer aldığı enerji filosundaki gemi sayısı 9'a yükseliyor.

ENERJİDE BERAT ALBAYRAK İMZASI

Türkiye'nin enerji alanındaki bağımsızlık adımlarının temeli, Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu dönemde atılan stratejik hamlelere dayanıyor.

Albayrak'ın görevde olduğu dönemde hayata geçirilen "Milli Enerji ve Maden Politikası" ülkenin enerji vizyonunda köklü bir değişimin önünü açtı.

Bu kapsamda Türkiye, yerli ve milli kaynaklara dayalı bir enerji politikası izlemeye başladı. En dikkat çeken adımlardan biri ise denizlerdeki enerji aramalarına hız kazandıran sondaj gemilerinin envantere dahil edilmesi oldu.

2017 yılında Fatih Sondaj Gemisi'nin Türkiye'ye kazandırılması, bu sürecin önemli bir dönüm noktası olarak kayıtlara geçti.

Berat Albayrak Fatih Sondaj Gemisi'nde... (Takvim.com.tr Arşiv)

Albayrak döneminde başlatılan bu yeni vizyon, sadece gaz keşifleriyle sınırlı kalmadı; aynı zamanda Türkiye'nin uluslararası sularda petrol arama kabiliyetini geliştirmesinin de önünü açtı. Böylece, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmaya yönelik sessiz ancak kararlı bir dönüşüm süreci başlamış oldu.

BU HAMLE BATI'YI RAHATSIZ ETTİ

Yazar ve mütefekkir Sadık Albayrak 24 Temmuz'da Sabah Yazarı Yavuz Donat'a yaptığı açıklamada Türkiye'nin savunma sanayii, Karadeniz'de doğalgaz ve Gabar'da petrol sondajları gibi yerli ve milli hamlelerinin Batı'yı rahatsız ettiğini vurguladı. Sadık Albayrak enerji gemilerini işaret ederek, "Berat Albayrak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı iken, petrol ve doğalgaz arama gemilerini alırken tehdit edildi" diyerek bağımsızlaşma yolundaki mücadeleyi de ortaya koydu.