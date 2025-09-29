Yaşı küçük mücadelesi büyük

Hatay İskenderun'da yaşayan 3 buçuk yaşındaki Tamer Talha Oğuz, geçen yıl beyninde tümör tespit edildi. Kısa sürede tedavi sürecine başlandı. 4,5 saat süren operasyon geçirdi. Ameliyatla birlikte Tamer'in beyninde yer alan tümör başarılı bir şekilde çıkarıldı. Anne ve babanın gayretli mücadelesiyle yaklaşık 14 ay süren tedavi süreciyle MR sonuçlarında Tamer'in beyninde herhangi bir tümöre rastlanmadı. Zor süreçler geçirdiklerini anlatan Baba Oğulcan Oğuz, "Allah tarafından bir mucizenin yaratıldığını düşünüyorum. Fenerbahçe stadında oğlumla milyonlarca taraftarın önünde bu duygumuzu paylaşarak maç seyretmek istiyoruz" şeklinde konuştu.